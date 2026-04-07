Demócratas piden un juicio político contra Donald Trump tras las amenazas contra Irán

Tras las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos a Irán, los congresistas denuncian que constituye una aberración jurídica y moral.

Este martes, en medio de las tensiones entre Donald Trump e Irán, y tras las distintas amenazas y el ultimátum que lanzó en las últimas horas, los miembros demócratas del Congreso de Estados Unidos habrían solicitado un juicio político contra él.

Los legisladores denuncian que la amenaza que hizo de "borrar la civilización" del país con los más de noventa millones de personas que viven en el país constituye una aberración jurídica y moral.

La denuncia de los demócratas a Donald Trump De esta forma, los congresistas del Partido Demócrata condenaron las amenazas de Trump, con el plazo que impuso, que vencerá este lunes por la noche, calificadas como crímenes de guerra según el derecho internacional.

Incluso, uno de los representantes del partido, Jim McGovern, afirma que el mandatario no está capacitado para gobernar Estados Unidos, donde también exigió medidas inmediatas para frenar la escalada militar en Medio Oriente.

Otro de los congresistas también anunció que presentará artículos para también llevar a juicio político al Secretario de Guerra Pete Hegseth, ya que es considerado cómplice de una guerra "devastadora e ilegal" que ataca la infraestructura civil.