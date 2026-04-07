Donald Trump sobre Irán: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"
El presidente de Estados Unidos ha publicado un tremendo comentario en su red social, acerca de lo que espera a Ireán esta misma noche.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán. "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.
Según Donald Trump, en la república islámica se ha producido un cambio "completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes", por lo que puede "ocurrir algo revolucionariamente maravilloso".
"¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", agregó.
Irán responde a las amenazas de Donald Trump
La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado este martes con "privar a Estados Unidos y sus aliados" de "gas y petróleo" durante "años" en caso de que Washington y Donald Trump "cruce las líneas rojas" de Teherán.
Lo hizo en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y a unas horas de que expire el último ultimátum emitido por el presidente estadounidense, Donald Trump, a las autoridades iraníes. Efe y Dpa