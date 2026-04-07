Donald Trump sobre Irán: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

El presidente de Estados Unidos ha publicado un tremendo comentario en su red social, acerca de lo que espera a Ireán esta misma noche.

Según Donald Trump, en la república islámica se ha producido un cambio "completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes", por lo que puede "ocurrir algo revolucionariamente maravilloso".

"¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", agregó.

Irán responde a las amenazas de Donald Trump La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado este martes con "privar a Estados Unidos y sus aliados" de "gas y petróleo" durante "años" en caso de que Washington y Donald Trump "cruce las líneas rojas" de Teherán.