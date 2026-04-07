Tras amenazas de Donald Trump, Irán pide a sus jóvenes un sacrificio inusitado

El Gobierno de Irán ha llamado este martes a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas en todo Irán ante las amenazas del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , de atacarlas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz .

La campaña “Jóvenes de Irán por un mañana brillante” se llevará a cabo a primera hora de la tarde iraní para “escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo", informó el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi.

La fuente indicó que "los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra ”.

Figuras de la cultura iraní comenzaron ayer a instalarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes ante las amenazas de Trump de “desatar el infierno” si Teherán no reabre Ormuz antes de las a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles).

Entre ellos destacan el músico iraní Ali Gamsari quien se instaló ayer cerca de la en la central eléctrica de Damavand, la mayor del país, “con el objetivo de evitar ataques contra las infraestructuras de Irán”.

El también cantante Benyamin Bahadori pasó la noche en el puente Tabiat de Teherán, y anunció que lo hará también esta noche, dado que Trump también amenazó con destruir puentes.

Irán iraníes protesta guerra efe Irán convocó a sus jóvenes ante los ataques de Estados Unidos decididos por Donald Trump. Foto Efe EFE

La situación en el estrecho de Ormuz

Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra el transito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial y solo deja pasar a barcos de países que considera amigos, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

Mientras se acerca el ultimátum de Trump, la agencia estatal IRNA informó ayer de que Irán ha presentado una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra y que incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción del país y el levantamiento de las sanciones.

Donald Trump afirmó anoche que se trata de “una propuesta importante”, pero que no es “suficiente”. Efe