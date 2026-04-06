Cómo Irán está usando a niños en tareas de seguridad en la guerra

La muerte de un niño iraní de 11 años, presuntamente en un ataque aéreo mientras atendía un puesto de control de seguridad junto a su padre en Teherán , ha puesto el foco en una nueva iniciativa para reclutar a menores en los servicios de seguridad.

La madre de Alireza Jafari, Sadaf Monfared, le dijo al periódico de su municipalidad, Hamshahri, que ambos habían estado ayudando a las patrullas y puestos de control de la milicia voluntaria Basij para "mantener la seguridad de Teherán y su gente" cuando fueron asesinados el 11 de marzo.

La semana pasada, un funcionario del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán declaró a la agencia de noticias Fars, afiliada al CGRI, que la organización inscribiría a "voluntarios" de 12 años en adelante.

Testigos presenciales han dicho a la BBC que han visto a niños, incluidos algunos armados, desempeñando funciones de seguridad en la capital y otras ciudades.

Organizaciones de derechos humanos con sede en el extranjero también han informado sobre la muerte de Alireza. El grupo kurdo Hengaw dijo que era un "estudiante de quinto grado" que falleció mientras se encontraba en un puesto de control en Teherán.

La madre de Alireza dijo que su esposo le había comentado que no había suficiente personal en el puesto de control, con "solo cuatro personas" presentes. Explicó que se llevó a Alireza con él y dijo que el niño necesitaba estar "preparado para los días que vienen".

Ella citó a su hijo diciendo: "Mamá, o ganamos esta guerra o nos convertimos en mártires. Si Dios quiere, ganaremos, pero me gustaría ser mártir".

El periódico Hamshahri afirmó que fueron alcanzados por un "ataque con dron israelí".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) le dijeron a la BBC que no podían verificar esta información a menos que se les proporcionaran las coordenadas del presunto ataque.

"Siento lástima y, al mismo tiempo, me asusto"

Getty Images Escolares iraníes visten uniformes militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y corean consignas antiestadounidenses y antiisraelíes como parte de una ceremonia en febrero para conmemorar el 47º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, celebrada en el santuario del ayatolá Ruhollah Jomeini.

Rahim Nadali, del Cuerpo de Muhammad Rasulollah del Gran Teherán, perteneciente a la Guardia Revolucionaria, afirmó que el nuevo programa, conocido como Defensores de la Patria para Irán, asignaría a los niños diversas tareas, incluidas patrullas y despliegues en puestos de control.

Agregó que el reclutamiento podría llevarse a cabo en mezquitas vinculadas a la milicia Basij en Teherán y en plazas de la ciudad donde se han celebrado manifestaciones a favor del régimen.

La Basij es una milicia voluntaria controlada por la IRGC, con un estimado de un millón de miembros. A menudo se despliega en las calles para reprimir a la disidencia. Israel ha dicho que recientemente atacó varios puestos de control de la Basij.

A pesar de un corte de internet impuesto por el gobierno en Irán, la BBC ha hablado con cuatro testigos presenciales que dijeron haber visto a menores de 18 años en puestos de control en Teherán, la ciudad cercana de Karaj y la ciudad norteña de Rasht.

Los nombres han sido cambiados por razones de seguridad.

Golnaz, una mujer de unos 20 años en el este de Teherán, le dijo a la BBC que había visto a adolescentes armados participando en las fuerzas Basij cuando salió a la calle después de un ataque aéreo el 9 de marzo para ver qué estaba ocurriendo.

Sara, también de 20 años y residente del oeste de Teherán, le exolicó a la BBC que vio a un adolescente en un puesto de control el 25 de marzo.

"Estaba apuntando con un arma a los coches. Él y los demás detenían los vehículos y los registraban. Era bajo y delgado".

El mes pasado, iraníes comunes le contaron a la BBC que había puestos de control de seguridad alrededor de la capital, donde dijeron que los residentes eran detenidos y registrados.

Quienes han logrado conectarse a internet le han dicho a la BBC que esta práctica continúa, y que algunas patrullas recorren las calles durante la noche con la bandera de la República Islámica y altavoces.

Algunos también le han dicho a la BBC que han visto a adolescentes en puestos de control en ciudades distintas a Teherán.

Peyman, un hombre de unos veinte años que vive en Karaj, le contó a la BBC que vio lo que él describió como un "adolescente" con un Kaláshnikov en un puesto de control el 30 de marzo. "Ni siquiera le había crecido bien el bigote", afirmó.

Tina, también en sus veinte años y procedente de Rasht, le dijo a la BBC que vio a jóvenes de guardia en una plaza de la ciudad el 14 de marzo.

"Llevaban mascarillas, así que sus rostros estaban cubiertos. Pero es evidente que son niños; puedo verlo en sus ojos. También son bajos. Se colocan delante de los milicianos adultos. Siento lástima por ellos y, al mismo tiempo, me asusto".

Posible crimen de guerra

Getty Images Históricamente, los niños han participado en manifestaciones en Irán contra EE.UU. e Israel.

En un informe sobre la campaña de reclutamiento, Human Rights Watch (HRW) dijo que se trataba de una "grave violación de los derechos de los niños y un crimen de guerra cuando los menores tienen menos de 15 años".

"No hay excusa para llevar a cabo una campaña de reclutamiento militar que tenga como objetivo a niños, y mucho menos a menores de 12 años", afirmó Bill Van Esveld, de HRW.

"En esencia, esto significa que las autoridades iraníes aparentemente están dispuestas a poner en riesgo la vida de los niños para obtener algo de mano de obra adicional".

En un comunicado publicado el 2 de abril, Amnistía Internacional informó que había analizado 16 fotos y videos aparecidos en línea desde el 21 de marzo de 2026, que muestran a niños portando armas como rifles de asalto del tipo AK o de pie junto a personal del CGRI y otras fuerzas en puestos de control, en patrullas y durante manifestaciones militarizadas organizadas por el Estado en Teherán, Mashhad y Kermanshah.

"A medida que los ataques estadounidenses e israelíes alcanzan miles de sitios de la Guardia Revolucionaria iraní, incluidas instalaciones de la Basij, en todo el país -entre ellos ataques con drones dirigidos a patrullas de seguridad y puestos de control-, el despliegue de niños soldados junto al personal del CGRI o en sus instalaciones los pone en grave riesgo de muerte y lesiones", dijo en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

Pegah Banihashemi, experta en derecho constitucional y derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, le dijo a la BBC: "Según el derecho internacional, el uso de niños en funciones de seguridad o militares está estrictamente limitado y, en muchos contextos, es ilegal".

También señaló que su despliegue "introduce riesgos más amplios para la sociedad: menores sin entrenamiento, operando bajo presión, a menudo con una estructura de mando limitada y una comprensión insuficiente del uso de la fuerza, pueden escalar la violencia de manera involuntaria y poner en peligro a civiles".

Holly Dagres, especialista en Irán del centro de estudios The Washington Institute for Near East Policy, le dijo a la BBC que el uso de niños en puestos de control de seguridad "subraya la desesperación de la República Islámica".

Afirmó que esto demuestra "lo profundamente impopulares que son entre su propia población, al punto de que tienen dificultades para reclutar adultos para ocupar los puestos de control y están recurriendo a utilizar niños en funciones de apoyo durante tiempos de guerra".

BBC

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FUENTE: BBC