Cuenta regresiva en Medio Oriente: intensifican gestiones para evitar una escalada con Irán

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A horas del ultimátum, crecen los esfuerzos diplomáticos para evitar una crisis regional

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, conversó este martes con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el enviado de EE.UU para Medio Oriente, Steve Witkoff, en un intento de "evitar un escenario catastrófico" a horas para que se cumpla el ultimátum dado por Donald Trump a Teherán.

Según un comunicado del ministerio de Exteriores egipcio, Abdelaty traslado a Dar y Witkoff la necesidad de "acelerar los esfuerzos" para alcanzar un entendimiento antes de que venza el plazo dado por el presidente estadounidense para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

El egipcio "subrayó la necesidad de priorizar la sensatez (...), el diálogo y la diplomacia (...) para rebajar las tensiones y evitar un escenario catastrófico del que ninguna parte será inmune", y destacó la importancia de "una solución consensuada que logre la calma y evite repercusiones generalizadas en la región", apuntó la nota.

Indicó que Abdelaty habló también con el enviado personal del secretario general de Naciones Unidos para Medio Oriente, Jean Arnault, y el titular de Exteriores iraquí, Fuad Husein.

Egipto, que figura entre los más castigados económicamente por la guerra, coordina con Pakistán y otros países, como Turquía y Arabia Saudita, la mediación para alcanzar un pacto antes de que venza -a las 20 de Washington- el ultimátum del mandatario estadounidense a Teherán.