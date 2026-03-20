Dónde está Mojtaba Jamenei: el misterioso video del líder de Irán que siembra dudas sobre su salud

La televisión estatal iraní difundió imágenes de Mojtaba Jamenei impartiendo una clase religiosa en un intento por acallar los rumores sobre su grave estado de salud.

En medio de una escalada bélica sin precedentes contra Estados Unidos e Israel, la República Islámica ha intentado proyectar una imagen de normalidad y liderazgo. La transmisión oficial mostró recientemente al ayatollah Mojtaba Jamenei —hijo del difunto Ali Jamenei, asesinado al inicio del conflicto— brindando una "clase de ciencia religiosa" ante un grupo de alumnos.

A pesar de la contundencia de su discurso en el video, el régimen de Teherán no especificó si las imágenes son actuales o pertenecen al archivo histórico del líder. Esta ambigüedad ha alimentado las sospechas, ya que, desde que asumió el poder tras la muerte de su padre, Mojtaba no ha realizado ninguna aparición pública presencial. Su primer mensaje oficial, cabe recordar, fue leído por una presentadora de televisión sin que se ofrecieran explicaciones sobre su ausencia física.

Así fue la presunta aparición de Mojtaba Jamenei mojtaba jamenei Televisión iraní La pista rusa: ¿Fue trasladado Khamenei a Moscú? Las versiones cruzadas sobre el paradero del líder supremo han cobrado fuerza tras reportes provenientes de Kuwait. Según el diario Al-Jarida, Mojtaba Jamenei habría sido trasladado de urgencia a Moscú en un operativo de máxima seguridad. La información sugiere que el líder resultó herido durante el bombardeo del 28 de febrero, el mismo ataque israel-estadounidense que terminó con la vida de su padre en el complejo presidencial de Teherán.