Un juez de Nueva York publicó la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

Un juez federal de Estados Unidos hizo pública este miércoles una supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein , el financista acusado de delitos sexuales que murió en prisión en 2019. El documento, facilitado por Nicholas Tartaglione -excompañero de celda del magnate- fue incorporado al expediente judicial del caso.

La presunta carta comienza con la frase: "Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!" y continúa con otro mensaje que llamó la atención de las autoridades judiciales: "Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós".

La nota de Jeffrey Epstein, cuya autenticidad no fue confirmada oficialmente, salió a la luz por decisión de un juez federal de Nueva York.

La publicación fue autorizada por el juez Kenneth Karas, de un tribunal federal de Nueva York , luego de un pedido realizado por The New York Times para acceder al documento judicial en el que Tartaglione relató cómo encontró la nota y de qué manera llegó a tenerla en su poder.

Según los registros del tribunal, Nicholas Tartaglione declaró haber descubierto la nota en julio de 2019, luego de que Epstein fuera hallado inconsciente dentro de su celda con una tira de tela alrededor del cuello.

El financista sobrevivió a ese episodio inicial, aunque dos semanas más tarde fue encontrado muerto a los 66 años en el Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan. Su fallecimiento generó una fuerte repercusión internacional y múltiples teorías alrededor de las circunstancias de su muerte.

La autenticidad de la nota todavía no fue comprobada oficialmente por medios estadounidenses ni por las autoridades judiciales. Aun así, el documento se convirtió en una de las piezas más comentadas del expediente debido a que no había aparecido entre las millones de páginas difundidas por el Departamento de Justicia entre diciembre y enero.

Nuevas citaciones y presión sobre el entorno de Epstein

La difusión de la presunta carta ocurre en un contexto de nuevas investigaciones y citaciones vinculadas al círculo de contactos de Epstein. Antes de que el documento se hiciera público, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, fue interrogado por el Congreso.

Además, durante las próximas semanas también deberán responder preguntas ante representantes estadounidenses figuras de alto perfil como la exfiscal general Pam Bondi, el empresario Leon Black y el fundador de Microsoft, Bill Gates.

El caso de Jeffrey Epstein continúa generando repercusiones políticas y judiciales en Estados Unidos, casi siete años después de su muerte en prisión.