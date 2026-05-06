Murió Ted Turner: el magnate de los medios de comunicación que fue pionero de los noticieros 24 horas

El empresario y magnate de los medios Ted Turner murió este miércoles a los 87 años, según informó CNN y confirmó Turner Enterprises mediante un comunicado oficial. Reconocido como uno de los grandes innovadores de la televisión moderna, fue el fundador de CNN, la primera cadena de noticias transmitidas las 24 horas.

Aún se desconocen las circunstancias de su muerte. Sin embargo, se sabía que Turner padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo que afecta las funciones cognitivas y motoras.

Nacido en Ohio y posteriormente radicado en Atlanta, Turner construyó un extenso imperio mediático que modificó el negocio de la televisión por cable en Estados Unidos y en distintos mercados internacionales. Su proyecto más emblemático fue CNN, señal lanzada en 1980 y considerada un punto de inflexión en la historia de la información televisiva.

La creación de una cadena de noticias permanente alteró la lógica tradicional de los noticieros, que hasta entonces dependían de horarios fijos de emisión. La propuesta de Turner impulsó un nuevo modelo de cobertura inmediata y continua, especialmente durante acontecimientos internacionales y crisis de gran impacto.

Además de CNN, Ted Turner desarrolló otros proyectos vinculados al entretenimiento y la televisión por cable. Entre ellos se destacó la creación de una “superestación” televisiva, modelo que permitió ampliar el alcance de señales locales hacia audiencias nacionales mediante sistemas de cable y satélite.

Su expansión empresarial también incluyó canales dedicados al cine y la animación, consolidando una estructura mediática diversificada. La influencia de Turner trascendió el ámbito estrictamente periodístico y alcanzó distintos segmentos de la industria audiovisual.

El empresario se convirtió en una figura central del crecimiento de la televisión por cable durante las últimas décadas del siglo XX. Su modelo de negocios contribuyó a modificar hábitos de consumo informativo y de entretenimiento en millones de hogares.

Ted Turner y el deporte profesional

El empresario multimedios también tuvo una fuerte presencia en el deporte profesional estadounidense. Fue propietario de equipos como los Atlanta Braves de la Major League Baseball, ampliando su participación en sectores vinculados al entretenimiento masivo y las transmisiones deportivas.

La combinación entre medios de comunicación y deporte fortaleció su posicionamiento empresarial y consolidó una marca reconocida dentro de la industria norteamericana. Su figura quedó asociada tanto a la innovación televisiva como al crecimiento de grandes franquicias deportivas.

Con el paso de los años, Ted Turner fue considerado uno de los empresarios más influyentes del sector mediático. Su legado quedó ligado principalmente al nacimiento de las noticias televisivas permanentes y al desarrollo de nuevas formas de distribución de contenidos audiovisuales.