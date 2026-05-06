Polonia quiere más soldados de Estados Unidos y tener el mayor ejército de Europa

El ministro de Defensa de Polonia , Wadysaw Kosiniak-Kamysz, afirmó este miércoles que tener más soldados de Estados Unidos en su país es "un objetivo estratégico" al que se une la voluntad de contar con 500.000 soldados para hacer del Ejército polaco el mayor de Europa.

Durante su intervención en unas jornadas sobre defensa Kosiniak-Kamysz declaró que "sin tropas estadounidenses (en bases europeas) no hay una Europa segura".

Ante la posibilidad de que Polonia acoja más soldados de Estados Unidos en su territorio, el ministro afirmó que es algo para lo que " llevamos mucho tiempo preparándonos y ahora estamos listos ".

Estados Unidos anunció hace pocos días la salida de 5.000 soldados (de un total de unos 36.000) de bases alemanas como Ramstein y Grafenwöhr, una retirada que se completará en los próximos meses.

El ministro polaco recalcó además que el objetivo de su país es construir el ejército más fuerte y numeroso de Europa para el año 2030.

Kosiniak-Kamysz explicó que su plan contempla alcanzar una fuerza de 500.000 soldados, divididos entre 300.000 profesionales y 200.000 reservistas de alta disponibilidad, una cifra muy superior a los 250.000 profesionales y 50.000 paramilitares que se estableció en la Ley de Defensa Nacional.

Acerca de la situación geopolítica actual, el titular polaco de Defensa dijo que su país está "en estado de emergencia".

Aumento del gasto en Defensa

"Vivimos en tiempos de preguerra, construyendo una nueva arquitectura de seguridad", y añadió que "la única respuesta viable es un incremento drástico en la inversión militar".

"Es urgente que el gasto (en Defensa) alcance el 5 % del PIB para finales de la década, porque hacerlo después podría ser demasiado tarde", dijo el ministro.

Asimismo, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, anunció que Polonia ha solicitado la "transferencia de la producción de los lanzadores Patriot de Estados Unidos hacia Europa", un proyecto en el que Polonia tiene, según el ministro, "un interés prioritario".

La OTAN es la alianza bélica más poderosa del mundo. Foto: Nato. Polonia, además, apoya a Estados Unidos en una nueva versión de la OTAN. Foto: Nato.

Defensa polaca de la "OTAN 3.0"

Por otra parte, el jefe de la cartera de Defensa defendió el concepto de "OTAN 3.0", un modelo recientemente propuesto por Estados Unidos según el cual debe haber un traslado de cargas entre EE.UU. y sus aliados.

La "OTAN 3.0" es un concepto que ha recibido críticas de expertos internacionales como Sven Biscop, profesor y director del Egmont Institute (Bélgica), por plantear una "Alianza Atlántica de varias velocidades".

Se reprocha a esa idea del Pentágono, en concreto, crear jerarquías en inteligencia, tecnología nuclear y capacidades críticas, lo que puede dar lugar a tensiones políticas entre los aliados.

Reconocimiento a los aliados

"No se trata de una alianza a distintas velocidades, sino de un reconocimiento a los aliados que, como Polonia, ya invierten fuertemente en su propia defensa", apuntó el ministro de Polonia.

Según fuentes gubernamentales, Polonia destinó alrededor del 4,7 % de su PIB en 2025 a defensa en 2025, con un presupuesto récord de casi 50.000 millones de euros, el mayor de la OTAN en proporción a su economía y un 40 % más respecto a 2024. Efe