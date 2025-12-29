Para Polonia, Occidente perderá en Ucrania si deja que Rusia maneje la negociación

Polonia advierte que Occidente perderá la batalla en Ucrania si deja que Rusia marque la negociación, según el plan de paz propuesto.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, pidió evitar caer en las dinámicas que imponga Rusia en la negociación con Ucrania, dado que en ese caso "Occidente perderá esta batalla", después del último encuentro el domingo en Florida entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el de Estados Unidos, Donald Trump.

"Una cosa es segura: Occidente y Ucrania perderán esta confrontación si Rusia logra dividirnos y dictar los términos de la paz", ha escrito en su cuenta en la red social X el primer ministro polaco tras conversar con otros líderes europeos sobre el contenido de las últimas conversaciones entre Trump y Zelenski.

Tusk ha considerado un "éxito" la participación de Estados Unidos en las garantías de seguridad para Ucrania, si bien ha rebajado la euforia y ha remarcado que "las conversaciones aún distan mucho de ser definitivas".

Hacia la paz en Ucrania Zelenski ha destacado que su encuentro con Donald Trump se saldó con "resultados significativos", aunque ambos no anunciaron ni concretaron ningún acuerdo importante después de más de tres horas reunidos. Sí han coincidido en señalar que se trata de un proceso complejo que llevará más tiempo.

"Creo que nos estamos acercando mucho más", ha concedido Trump, quien también ha advertido de la posibilidad de que no se concrete un acuerdo.