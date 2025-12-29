Volodímir Zelenski destacó "resultados significativos" tras verse con Donald Trump

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , afirmado haber mantenido en su encuentro con su homólogo de Estados Unidos , Donald Trump , "un debate sustantivo" con "resultados significativos" y ha indicado que sus respectivos equipos mantendrán una reunión la próxima semana y que el inquilino de la Casa Blanca acogerá en Washington otra cita con líderes ucranianos y europeos en enero.

"Hemos discutido todos los aspectos del marco de paz y hemos logrado resultados significativos", ha afirmado el mandatario ucraniano sobre una conversación que ha calificado como "un debate sustantivo" en el que ha mostrado, a través de su cuenta en la red social X, su agradecimiento tanto a Trump como a los principales negociadores de Washington y Kiev.

Zelenski ha afirmado que ambos dirigentes han coincidido en que "las garantías de seguridad son clave para lograr una paz duradera" y ha apuntado a dos nuevas citas: una, la próxima semana, incluirá a los equipos ucraniano y estadounidense, mientras que, en una fecha de enero que no ha sido precisada ni confirmada por la Casa Blanca, Trump acogería en la capital norteamericana a líderes ucranianos y europeos.

"Ucrania está lista para la paz", ha subrayado en la red social, mientras que la Presidencia ha recogido en un comunicado que, según el propio mandatario, "algunos documentos ya se han acordado en su totalidad o se están ultimando".

Sin embargo, después de más de tres horas reunidos, ambos salieron sin anunciar ni concretar ningún acuerdo importante. Trump y Zelenski sí han coincidido en señalar que se trata de un proceso complejo que llevará más tiempo . "Creo que nos estamos acercando mucho más", ha dicho el presidente estadounidense.

Todavía hay "asuntos muy espinosos"

Trump ha advertido de la posibilidad de que no se concrete un acuerdo. "En unas semanas lo sabremos", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que sigue habiendo un par de asuntos "muy espinosos" que, tal y como se han desarrollado las conversaciones, se trata de la gestión de la central nuclear de Zaporiyia y, sobre todo, la concesión de territorio ucraniano.

"Hemos avanzado mucho, pero en realidad lo hemos logrado en el último mes. Este no es un acuerdo de un día; es un asunto muy complejo", ha incidido el presidente de Estados Unidos, quien en la rueda de prensa conjunta ha dejado entrever que podría viajar a Ucrania si eso ayuda a salvar vidas y cerrar el acuerdo.

Zelenski con Trump, en la previa de la última cita de los dos, junto a JD Vance, en la Casa Blanca. Foto: EFE El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha visto varias veces con Donald Trump en Estados Unidos. Foto Efe EFE

Macrón reunirá en París a otros protagonistas

El encuentro, celebrado en Florida (EEUU) y en el que ambos mandatarios han coincidido en que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca", ha incluido una videollamada a nivel de cumbre con los principales dirigentes europeos, comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

Mientras que Von der Leyen ha celebrado "buenos avances" en las negociaciones, Macron, que ha abordado el diálogo a través de X, ha asegurado que ha vuelto a hablar con su par de Ucrania tras la conversación de éste con Trump y ha apuntado a "avances en las garantías de seguridad que serán fundamentales para construir una paz justa y duradera".

Asimismo, ha aludido también a otra cita multilateral en enero, esta vez en la capital francesa: "Reuniremos a los países de la Coalición de Voluntarios en París a principios de enero para ultimar las contribuciones concretas de cada país", ha indicado en alusión al grupo de países aliados de Ucrania comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Ucrania tras un acuerdo de paz.