Una buena, entre las malas: Rusia y Ucrania intercambian 200 prisioneros de guerra

Luego de un tiempo sin intercambios, otra vez Rusia y Ucrania se ponen de acuerdo para trasladarse soldados que fueron atrapados por el enemigo.

Un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Dpa

Las autoridades de Rusia han confirmado este jueves un intercambio con la parte de Ucrania de 200 prisioneros de guerra, como parte de los acuerdos alcanzados durante las pasadas conversaciones celebradas en Ginebra, si bien se espera que 500 personas de uno y otro lado regresen a sus hogares hasta este viernes.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado del intercambio de prisioneros, que no es el primero que se realiza entre ambas naciones en guerra desde febrero de 2022.

Los prisioneros rusos recibirán las primeras asistencias médicas en Bielorrusia, país aliado de Rusia y sus políticas, antes de ser trasladados a Moscú.

Rusia satisfecha con el intercambio Por su parte, el jefe de la delegación de Rusia en las conversaciones con Ucrania, el asesor presidencial Vladimir Medinski, ha informado este jueves que durante esta jornada y el viernes se producirá un intercambio de 500 prisioneros de guerra de uno y otro bando.