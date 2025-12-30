Algo funciona: Rusia y Ucrania intercambian 5.000 prisioneros y muchos miles de cadáveres
Rusia y Ucrania, a pesar de llevar cuatro años de guerra, con cientos de miles de muertos, avanzan en el intercambio de prisioneros y cadáveres.
Rusia y Ucrania intercambiaron casi 2.500 prisioneros de guerra de cada bando en lo que va de 2025 merced a los acuerdos alcanzados durante sus negociaciones en Estambul, Turquía, informaron hoy fuentes oficiales rusas. acerca de este nuevo intercambio entre las naciones en pugna.
"Gracias a los acuerdos alcanzados en Estambul, pudimos devolver a cerca de 2.300 soldados y unos 170 civiles", dijo el viceministro de Exteriores de Rusia, Mijaíl Glazunin en una entrevista con el periódico Izvestia.
Rusia también entregó a la parte ucraniana los cuerpos de 12.000 soldados caídos en combate y recibió unos 200 cuerpos de sus militares.
Negociaciones de Rusia y Ucrania
"Creo que ese proceso continuará", opinó el funcionario de Rusia, en contacto habitual con la parte de Ucrania.
A la vez, al hablar del estado actual del formato de negociaciones directas que las partes emprendieron este año en Estambul, el diplomático ruso aseguró que este estaba suspendido por Ucrania que "no respondió a una serie de iniciativas de Rusia". Efe