Ucrania y la posible paz con Rusia: Volodimir Zelenski se opone a entregar el este

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski no acepta que para lograr la paz con Rusia su país deba entregar territorios que limitan con los rusos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que "no pueden renunciar sin más" a los territorios del este del país actualmente controlados por Rusia. "No podemos retirarnos. Está fuera de nuestra legislación", ha dicho, incidiendo en que esta cuestión es una fricción clave en la negociación.

"No podemos simplemente retirarnos de nuestros territorios. No se trata solo de la ley. Allí vive gente, 300.000 personas viven allí. No podemos perder a estas personas", ha dicho Zelenski en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

Zelenski ha señalado que este es uno de los aspectos que ha impedido que el borrador de 20 puntos presentado no haya logrado un consenso del cien por cien, si bien ha propuesto la creación de una suerte de zona económica especial en la que englobar estos territorios, cuyas decisiones han de someterse a referéndum.

Ucrania no renuncia "Si creamos una zona económica libre, tendremos que retroceder algunos kilómetros. Rusia ha tenido que dar pasos similares algunos kilómetros atrás. Y esta zona económica libre tendrá reglas específicas. Si tomamos una decisión sobre la zona económica se realizará un referéndum para aceptarla o no", ha planteado.