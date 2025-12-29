Ucrania y Rusia se lanzan ataques con drones y artillería mientras se habla de paz

Los sistemas de defensa antiaérea de Rusia derribaron durante la pasada noche 89 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones rusas y el mar de Azov, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. A su vez, las fuerzas rusas avisaron que tomaron otra localidad en suelo de Ucrania .

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron 89 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando militar ruso en su canal de Telegram.

Según Defensa, la región más afectada fue Briansk, donde fueron derribados 49 drones, seguida por la región de Nóvgorod y la de Aguigueya, ambas con 11.

También fueron atacadas las regiones de Krasnodar (7), Oriol (1), Rostov (1) y Smolensk (1). Otro dron fue derribado sobre el mar de Azov, señaló el mando castrense ruso.

El regulador aeronáutico ruso, Rosaviatsia, informó del cese temporal del trabajo de los aeropuertos de Kaluga, Krasnodar y Pskov.

Soldados ucranianos preparan drones para atacar a Rusia. Foto: EFE Tanto Ucrania como Rusia usan de drones de ala fija en esta guerra. Foto: Efe EFE

Drones a diario

Ucrania lanza ataques de drones diarios contra el territorio ruso, con el fin de dañar la producción de combustibles y afectar la logística del Ejército ruso.

Rusia responde con masivos ataques contra el sistema energético ucraniano que amenazan con el colapso de las capacidades de generación eléctrica y la calefacción en el país ante el invierno.

Rusia toma otra localidad de Ucrania

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Unidades del grupo militar Oeste han completado la liberación de la localidad de Dibrova, en la República Popular de Donetsk, a través de operaciones activas", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

El titular de la cartera, Andrei Belousov, ha felicitado a las tropas rusas por la toma de esta localidad y ha recalcado que los soldados "han demostrado en repetidas ocasiones en las batallas por la libertad y la independencia en el Donbás que son dignos sucesores de las tradiciones de sus ancestros, que defendieron el mundo del fascismo".

"La lucha por la patria"

"Han inscrito para siempre en los heroicos anales del Ejército ruso los nombres de los soldados que dieron su vida en la lucha por la patria", ha subrayado, al tiempo que ha expresado su confianza en que "seguirán cumpliendo con honor su deber militar, protegiendo los intereses nacionales y garantizando la seguridad de Rusia".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Efe y Dpa