Ucrania repele un fuerte ataque de Rusia con drones en aguas del mar Negro

Las defensas de Ucrania neutralizaron durante la noche del jueves al viernes 73 de un total de 99 drones de Rusia , informó la Fuerza Aérea, mientras que drones ucranianos ala fija efe tropas ucranianas Ucrania causaron daños en infraestructuras y en tres barcos extranjeros en la costa del mar Negro .

"En la noche del 26 de diciembre (desde las 18:00 horas del 25 de diciembre), el enemigo atacó con un misil balístico Iskander-M desde la zona temporalmente ocupada de Crimea, así como con 99 drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos", anunció la institución castrense en su parte diario en redes sociales.

Los vehículos no tripulados despegaron desde las regiones rusas de Briansk, Kursk y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la anexionada península ucraniana de Crimea.

Según datos preliminares de la Fuerza Aérea, hasta las 9:00 horas del 26 de diciembre habían sido interceptados o neutralizados 73 drones Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, sur y este de Ucrania.

Sin embargo, el misil balístico y 26 aparatos aéreos no tripulados impactaron en 16 emplazamientos distintos.

Eso provocó daños en dos barcos bajo bandera extranjera, de Eslovaquia y de la República de Palau, en la región costera de Odesa, afirmó en Telegram el viceprimer ministro ucraniano, Oleksí Kuleba.

Otro ataque de Rusia

Además, los ataques provocaron incendios, así como desperfectos en almacenes de empresas civiles, una barcaza y varios ascensores, también en Odesa.

En la región contigua de Mikoláiv, los drones rusos impactaron en una terminal portuaria y causaron daños en un barco que navegaba bajo bandera de Liberia.

Otro ataque golpeó, según Kuleba, la región occidental de Leópolis, donde sufrió desperfectos la infraestructura en el nudo ferroviario de Kovel, a unos 60 kilómetros de la frontera polaca. Efe