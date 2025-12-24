La potente guerra de drones entre Rusia y Ucrania no se detiene durante Navidad

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante la pasada noche 172 drones de Ucrania de ala fija sobre diez regiones del país, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las fuerzas de defensa antiaérea aniquilaron 172 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de Telegram.

La región de Rusia más afectada fue la de Briansk, donde fueron derribados 110 drones, seguida de Bélgorod, donde fueron aniquilados 20. La Navidad no ha detenido esta guerra.

En esta región fronteriza la víspera murió un civil y otros tres -incluyendo a un menor de edad- resultaron heridos a consecuencia de ataques de drones ucranianos, que atacan a diario Bélgorod con cuadracópteros y otros drones ligeros y de menor alcance y que no suelen incluirse en los partes de Defensa.

También fueron derribados drones en la región de Kaluga, en la de Tula y en la región de Oriol.

En la región de Tula, ubicada 200 kilómetros al sur de Moscú y conocida por sus empresas militares, se desató un incendio en una empresa local, según informó en Telegram el gobernador local, Dmitri Miliayev, quien señaló que no se reportaron víctimas.

Según el canal de Telegram Astra, resultó dañada una fábrica de caucho sintético.

Los drones, armas habituales de rusos y ucranianos en la guerra. Foto: Efe. Los drones de Rusia y de Ucrania no dejan de volar a zonas enemigas. Foto: Efe. EFE

Ucrania ataca en Rusia

La región de Moscú repelió el ataque de cuatro drones, incluyendo dos que se dirigían a la capital rusa. En la región de Lípetsk también fueron derribados varios drones, así como en Volgogrado, Kursk y Smolensk.

Debido a la amenaza aérea se decretaron los cierres o restricciones temporales de los aeropuertos de Orsk, Ufá, Oremburgo, Yaroslavl, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod, y los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo.

Ucrania neutraliza 60 de 116 drones de Rusia

Las defensas antiaéreas de Ucrania lograron neutralizar 60 de los 116 drones lanzados por Rusia en la noche del martes al miércoles, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte matinal de hoy.

Los aparatos aéreos no tripulados, de tipo Shahed y Gerbera, entre otros, despegaron de las regiones rusas de Milerovo, Kursk, Shatalovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk y desde la península ucraniana anexionada de Crimea.

Según datos preliminares, las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron o neutralizaron sesenta drones enemigos en el norte, sur y este del país. Por el contrario, 48 aparatos no tripulados lograron impactar en 19 localizaciones distintas, según el parte.

Tropas rusas Rusia soldados rusos efe Las tropas de Rusia no dejan de avanzar en suelo de Ucrania. Foto Efe EFE

Bombardeo ruso

"El enemigo dirigió un número significativo de drones de ataque contra una infraestructura crítica en la región de Cherníguiv", agregó la Fuerza Aérea.

La administración de la región Cherníguiv, en el norte del país, informó en sus redes sociales de que un dron había impactado en el noveno piso de un bloque de viviendas, provocando un incendio, mientras que también fue atacada una instalación energética, lo que dejó parte de Cherníguiv capital sin electricidad.

Por otro lado, al menos cuatro civiles resultaron heridos en la región sureña de Zaporiyia en un bombardeo ruso que también provocó daños materiales en varios edificios de viviendas.