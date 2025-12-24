Muere un general de Rusia por la explosión de un coche bomba en Moscú

El general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia , ha muerto este lunes debido a la gravedad de las heridas causadas por la explosión de un coche bomba en Moscú, la capital rusa. Estudian si Ucrania está detrás del hecho.

El Comité de Investigación de Rusia, que ha abierto ya una pesquisa al respecto, ha informado de que el explosivo se encontraba situado en la parte baja del vehículo de Sarvarov, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

La deflagración ha tenido lugar en la calle Yasenevaya de la capital rusa, tal y como ha confirmado Svetlana Petrenko, portavoz de la entidad. "Según las primeras investigaciones, el artefacto fue colocado en el vehículo con premeditación . El general ha muerto tras sufrir graves heridas", ha confirmado.

Este tipo de incidentes son comunes en Rusia, donde varios altos cargos del Ejército han muerto de esta forma desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El pasado mes de abril, el general Yaroslav Moskalik falleció en un atentado con coche bomba , también en Moscú.

Por otro lado, las autoridades de Rusia han informado este lunes de que dos muelles y dos buques han sufrido daños a causa de un ataque con drones perpetrado por el Ejército ucraniano contra la bahía de Temriuk, en la región de Krasnodar, en el suroeste del país.

Las autoridades, que han alertado de que estos ataques han provocado incendios que han afectado a unos 1.500 metros cuadrados, han indicado que todos los tripulantes de las dos embarcaciones afectadas han sido evacuados por los equipos de emergencias.

Ataque a un oleoducto ruso

Previamente, han alertado de que un oleoducto ha resultado también dañado por un ataque con drones contra la localidad de Volna, según informaciones de la agencia rusa de noticias Interfax.

Las fuerzas de Rusia han situado en seis los drones interceptados a lo largo de la noche sobre las regiones de Krasnodar y Briansk, además de en zonas del mar Negro, según informaciones del Ministerio de Defensa. Por su parte, el Ejército ucraniano ha cifrado en 58 los aparatos rusos derribados sobre su territorio, de un total de 86. Dpa