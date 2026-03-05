La oferta que desplegó Rusia en medio del conflicto que mantienen Estados Unidos e Israel con Irán

El representante permanente ruso, Mikhail Ulyanov, informó que Rusia está dispuesta a actuar como mediador en conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos , en el marco de la guerra que día tras día recrudece en Medio Oriente .

“Por supuesto, si es necesario, Rusia está dispuesta a prestar servicios de mediación”, afirmó el diplomático ruso frente a las organizaciones internacionales en Viena.

Además, indicó que, si bien una reanudación del diálogo entre ambos países en guerra parece improbable actualmente, las metas tanto de Estados Unidos como de Irán no pueden ser alcanzadas por los ataques militares.

Los estadounidenses por su parte pretenden impedir que Irán obtenga armas nucleares, mientras que la exigencia de Teherán reside principalmente en un alivio de las sanciones económicas, según el enviado ruso.

Rusia manifestó su preocupación por la escalada del conflicto en Medio Oriente y criticó la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, al advertir que podría agravar la inestabilidad regional.

Mikhail Ulyanov señaló que Irán vería con buenos ojos una mediación de Rusia, aunque aseguró que Washington dejó claro que no considera necesarios intermediarios. En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sostuvo que la ofensiva se lanzó bajo un “pretexto inventado” y pidió el cese inmediato de las hostilidades.

Donald Trump El presidente de los Estados Unidos aseguró que sigue evaluando su accionar en la Guerra de Medio Oriente. No obstante, Estados Unidos rechazó que se necesiten mediadores. Archivo

Por su parte, el canciller Serguéi Lavrov advirtió que la justificación de impedir que Irán desarrolle armas nucleares podría provocar el efecto contrario y fomentar una carrera armamentista. Como ejemplo mencionó el caso del exlíder libio Muammar Gaddafi, quien abandonó su programa nuclear antes de ser derrocado en 2011.

En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia no puede detener el conflicto porque “no es su guerra”, aunque reconoció que la escalada puede tener consecuencias económicas y geopolíticas a nivel global.