Rusia expresa su "profunda decepción" por los ataques de Estados Unidos a Irán

El Kremlin de Rusia manifiesta sus sensaciones ante los ataques de Estados Unidos a Irán tras los "avances" que había en la negociación.

Dmitri Peskov, el portavoz de Rusia, habló de la postura rusa ante la guerra entre Estados Unidos e Irán. Foto: Efe

Rusia ha manifestado este lunes sentir una "profunda decepción" por el discurrir de los acontecimientos entre Estados Unidos e Irán, después de que en los días previos a los ataques estadounidenses y de Israel sobre Irán las informaciones sobre la negociación hablarán de "avances significativos".

"Se puede hablar de una profunda decepción porque, a pesar de la información que llega sobre avances significativos en estas negociaciones, la situación se ha deteriorado hasta el punto de una agresión abierta", ha declarado el portavoz del Gobierno de Rusia, Dimitri Peskov, en declaraciones a la prensa.

Días antes las delegaciones de Estados Unidos e Irán se habían reunido en Ginebra con la intermediación de Omán, que destacó "una apertura sin precedentes" entre las partes para intentar alcanzar "un acuerdo justo" sobre el programa nuclear iraní y anunció un nuevo encuentro en Viena la próxima semana.

Rusia, en contacto con Irán Por otra parte, Peskov ha hecho saber que Rusia se mantiene en "contacto constante" con las autoridades de Irán y con las de los países afectados por esta nueva fase del conflicto, incluidos los estados del Golfo Pérsico, ha precisado.

Oriente Próximo vive la tercera jornada de ataques cruzados entre las fuerzas israelíes y estadounidenses e Irán, en una noche en la que se han registrado explosiones en distintos puntos del Golfo Pérsico, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Estados Unidos tiene bases militares.