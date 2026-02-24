4° aniversario de la invasión rusa a Ucrania: así fue la emotiva conmemoración en Plaza San Martín
La Plaza San Martín fue escenario de un emotivo homenaje por los cuatro años de la invasión de Rusia a Ucrania, en medio de la incertidumbre por un acuerdo de paz.
Este martes 24 de febrero se conmemora el cuarto año desde el inicio de la invasión del ejército de Rusia a Ucrania, en medio de la incertidumbre respecto a lograr un acuerdo de paz entre ambos países. En un nuevo aniversario, varias personas se reunieron en Buenos Aires, en la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, para conmemorar esta fecha especial.
En medio de un acto con algunas palabras, donde además se entonó el himno ucraniano, vecinos de la zona y ciudadanos ucranianos que viven en la ciudad se acercaron para el 4° aniversario de la invasión, en medio de muchas banderas ucranianas, argentinas e incluso de Lituania, un país que cuenta con una gran comunidad ucraniana.