4° aniversario de la invasión rusa a Ucrania: así fue la emotiva conmemoración en Plaza San Martín

Este martes 24 de febrero se conmemora el cuarto año desde el inicio de la invasión del ejército de Rusia a Ucrania, en medio de la incertidumbre respecto a lograr un acuerdo de paz entre ambos países. En un nuevo aniversario, varias personas se reunieron en Buenos Aires, en la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, para conmemorar esta fecha especial.