Ucrania vs Rusia: la Unión Europea a pleno en Kiev para conmemorar el aniversario de la guerra

Llegan a Ucrania las más altas autoridades de la Unión Europea para apoyar al país invadido por Rusia, en el cuarto aniversario de la guerra.

La Unión Europea, a través de los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escucha al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Foto Dpa

Altas autoridades de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han llegado ya a Ucrania, con el objetivo de "reafirmar" el apoyo financiero y militar en el cuarto aniversario del lanzamiento de la invasión a gran escala de territorios ucranianos por parte de Rusia.

"En Kiev por décima vez desde el inicio de la guerra", ha publicado Von der Leyen en redes sociales, acompañando un vídeo en el que se la ve descender de un tren ante la recepción liderada por el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha. La visita, anunciada en la víspera, tiene por objetivo "reafirmar que Europa apoya firmemente a Ucrania, financiera y militarmente, y durante este duro invierno"; subrayar el "firme compromiso" de Bruselas "con la justa lucha de Ucrania, y enviar un mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor".

La dirigente ha asegurado además en el mismo mensaje que "no cejaremos hasta que se restablezca la paz", una paz con Rusia "en los términos de Ucrania".

Tal y como estaba previsto, también ha llegado a la capital ucraniana António Costa, quien a través de una publicación similar acompañada de una fotografía con Sibiha ha querido recordar cuatro años de "una injusta guerra de agresión" y de "inquebrantable coraje" y apoyo europeo.

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, junto a Volodímir Zelenski. Foto: Dpa. Ursula Von der Leyen, de la Unión Europea, junto a Volodímir Zelenski, de Ucrania. Foto: Dpa. DPA Ucrania recibe el apoyo de la Unión Europea La visita a Kiev de ambos dirigentes europeos incluirá su participación en un evento para conmemorar el cuarto aniversario de la agresión de Rusia contra Ucrania y a la que acudirán otros líderes europeos.