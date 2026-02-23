Ucrania y Rusia se atacan con más de 250 drones en varios escenarios de la guerra

Tanto Ucrania como Rusia reivindican el derribo de más de 250 drones en nuevas oleadas de ataques nocturnos. La guerra cumplió cuatro años.

Las drones de Rusia y de Ucrania volvieron a llevar pavor en esta larga guerra europea. Foto Efe

Las autoridades de Ucrania y Rusia han reivindicado este lunes el derribo de más de 250 drones lanzados en nuevas oleadas de ataques nocturnos en el marco de la guerra desatada hace cerca de cuatro años a consecuencia de la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, el 24 de febrero de 2022.

Así, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que sus sistemas de defensa aérea han derribado 105 de los 126 drones lanzados por las fuerzas de Moscú, si bien ha confirmado el impacto de 20 drones y un misil balístico en "once ubicaciones".

Además, ha apuntado que los fragmentos de uno de los aparatos derribados ha caído en otro punto del país, al tiempo qu ha alertado de que "el ataque continúa". "Hay múltiples drones en el espacio aéreo", ha manifestado, después de que se confirmara la muerte de al menos tres personas en las provincias de Odesa y Zaporiyia por esta oleada de ataques de Rusia.

Los drones de Ucrania hacia Rusia Por su parte, el Gobierno de Rusia ha anunciado el derribo de cerca de 160 drones ucranianos, incluidos 65 sobre la región de Bélgorod, 35 en Saratov y 16 en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido hasta la fecha por la comunidad internacional.