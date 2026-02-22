Volodímir Zelensky aseguró que "Vladimir Putin ya desató la Tercera Guerra Mundial": "Hay que detenerlo"

El presidente ucraniano habló sobre el estado de la guerra con Rusia, las condiciones para la paz, la falta de armamento y su futuro político.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, fue categórico: ceder el control de los territorios de Donetsk a Rusia no es una opción sobre la mesa. En una larga entrevista concedida a la BBC, el mandatario ucraniano aseguró que "Vladimir Putin ya desató la Tercera Guerra Mundial" y reclamó: "Hay que detenerlo".

En ese sentido, Zelensky dejó en claro que cualquier cesión territorial no sería una negociación sino una derrota. "No la considero simplemente una cuestión de territorio. Lo veo como una rendición. Y estoy seguro de que dividiría nuestra sociedad", afirmó.

El presidente ucraniano también anticipó que una concesión de ese tipo le daría a Putin un respiro temporal, pero no pondría fin al conflicto. Según advirtió, sus propios socios europeos estiman que el líder ruso podría recuperarse militarmente en un plazo de entre tres y cinco años. "Creo que detener a Putin hoy y evitar que ocupe Ucrania es una victoria para el mundo entero. Porque Putin no se detendrá en Ucrania", subrayó.

Consultado sobre si la victoria implica recuperar cada centímetro del territorio perdido, Zelensky no dejó lugar a dudas: "Lo haremos. Es solo cuestión de tiempo". Sin embargo, reconoció que en el presente las condiciones no están dadas por falta de hombres y armas: "Así que por ahora no es posible", admitió, aunque reafirmó que regresar a las fronteras de 1991 "no es solo una victoria, es justicia".

La escasez de defensa aérea, el talón de Aquiles de Ucrania En materia de defensa, el presidente ucraniano señaló que el mayor problema actual es la escasez de sistemas de defensa aérea. "Hoy el problema es la defensa aérea. Este es el problema más difícil", dijo, y apuntó a las restricciones impuestas por los países aliados: "Desafortunadamente, nuestros socios aún no nos otorgan las licencias para producir nosotros mismos sistemas como los Patriot, o incluso misiles para los sistemas que ya poseemos. Hasta ahora, no hemos obtenido resultados positivos en esto".