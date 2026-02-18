Putin recibió al canciller cubano en medio de la brutal crisis de combustible que azota a la isla

En Moscú, Putin reafirmó el respaldo a Cuba ante el bloqueo energético de Estados Unidos, aunque no anunció envíos de combustible concreto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió este miércoles en el Kremlin al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y ratificó la postura de Moscú de “siempre” estar al lado de La Habana frente a las sanciones y el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

La reunión se da en medio de una profunda crisis de combustible en Cuba, agravada por la decisión de Washington de cortar el flujo de petróleo desde Venezuela hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro, lo que ha dificultado la importación de combustible esencial para la economía cubana.

Durante el encuentro, Putin subrayó el histórico respaldo de Rusia a Cuba en su lucha por la independencia y por definir su propio rumbo, y rechazó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos como inaceptables. Pese a esos gestos de apoyo diplomático, Moscú no anunció compromisos concretos de suministrar combustible u otro tipo de asistencia material en lo inmediato.

Gira de Bruno Rodríguez por Moscú Rodríguez agradeció la “solidaridad” expresada por el presidente ruso, el Gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores, un respaldo que el funcionario cubano calificó como férreo y continuo ante el denominado “cerco energético” estadounidense.

La guira del Canciller de Cuba en Moscú Además de su reunión con Putin, el canciller cubano se reunió con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien instó a Washington a actuar con “sentido común” y evitar lo que describió como un posible bloqueo militar y marítimo de la isla, calificando a Cuba de “Estado hermano”.