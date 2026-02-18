Putin recibió al canciller cubano en medio de la brutal crisis de combustible que azota a la isla
En Moscú, Putin reafirmó el respaldo a Cuba ante el bloqueo energético de Estados Unidos, aunque no anunció envíos de combustible concreto.
El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió este miércoles en el Kremlin al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y ratificó la postura de Moscú de “siempre” estar al lado de La Habana frente a las sanciones y el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.
La reunión se da en medio de una profunda crisis de combustible en Cuba, agravada por la decisión de Washington de cortar el flujo de petróleo desde Venezuela hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro, lo que ha dificultado la importación de combustible esencial para la economía cubana.
Durante el encuentro, Putin subrayó el histórico respaldo de Rusia a Cuba en su lucha por la independencia y por definir su propio rumbo, y rechazó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos como inaceptables. Pese a esos gestos de apoyo diplomático, Moscú no anunció compromisos concretos de suministrar combustible u otro tipo de asistencia material en lo inmediato.
Rodríguez agradeció la “solidaridad” expresada por el presidente ruso, el Gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores, un respaldo que el funcionario cubano calificó como férreo y continuo ante el denominado “cerco energético” estadounidense.
La guira del Canciller de Cuba en Moscú
Además de su reunión con Putin, el canciller cubano se reunió con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien instó a Washington a actuar con “sentido común” y evitar lo que describió como un posible bloqueo militar y marítimo de la isla, calificando a Cuba de “Estado hermano”.
En su cuenta en X, Rodríguez trasladó saludos del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del presidente Miguel Díaz-Canel, resaltando el carácter histórico y fraterno de las relaciones entre Cuba y Rusia. También reiteró la gratitud de su país por el apoyo frente al bloqueo y las dificultades energéticas que afectan a la población.
La visita se enmarca en un contexto de tensiones internacionales, con sanciones estadounidenses dirigidas a aislar económicamente a Cuba y presionar a terceros países que mantienen relaciones comerciales con la isla, complicando aún más su ya frágil situación energética.