Avalancha fatal en Sierra Nevada dejó ocho muertos y aún hay desaparecidos

La tragedia ocurrió en la Sierra Nevada. Rescatistas trabajan en la recuperación de cuerpos y culminaron la búsqueda de sobrevivientes por la avalancha.

Al menos ocho esquiadores murieron y uno permanece desaparecido luego de una avalancha registrada el martes en la Sierra Nevada, al norte del estado de California, según

Al menos ocho esquiadores murieron y uno permanece desaparecido luego de una avalancha registrada el martes en la Sierra Nevada, en el condado de Nevada, al norte del estado de California, según confirmaron autoridades locales. La alguacil del condado, Shannan Moon, lo calificó como el episodio más letal de este tipo en Estados Unidos en más de cuatro décadas.

De acuerdo con la funcionaria, la operación dejó de ser de rescate para pasar formalmente a una fase de recuperación, tras notificarse a las familias de las víctimas.

Ocho muertos por la avalancha Hasta el momento fueron hallados ocho cuerpos, mientras que los equipos continúan trabajando para descenderlos de la zona montañosa y avanzar con las autopsias correspondientes que permitan determinar las causas precisas de muerte.

Durante la noche del martes, brigadas de búsqueda lograron rescatar con vida a seis personas, en medio de intensas nevadas y condiciones meteorológicas adversas. Dos de los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital con heridas que no comprometen su vida.