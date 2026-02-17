Buscan a esquiadores desaparecidos tras una avalancha en California

Una avalancha registrada en el norte de California dejó a varios esquiadores de montaña desaparecidos y activó un operativo de rescate en el condado de Nevada.

Una avalancha registrada este martes en el norte de California dejó a varios esquiadores de montaña desaparecidos.

Una avalancha registrada este martes en el norte de California dejó a varios esquiadores de montaña desaparecidos y activó un amplio operativo de rescate en el condado de Nevada. El incidente ocurrió en la zona de Castle Peak alrededor de las 11:30 (hora local), cuando un grupo de personas que realizaban esquí fue alcanzado por el deslizamiento de nieve.

Según confirmó la oficina del sheriff del condado de Nevada a través de sus redes sociales, “varios miembros del grupo están desaparecidos en este momento”.

Tras recibir la alerta, el equipo de búsqueda y rescate del alguacil se movilizó junto con otras agencias de emergencia de la región para iniciar el operativo en condiciones climáticas adversas.

Tormenta invernal provocó la avalancha La avalancha se produjo en medio de una fuerte tormenta invernal que afecta al norte del estado. En la zona del lago Tahoe, los centros de esquí reportaron cerca de 60 centímetros de nieve acumulada hasta el mediodía, un volumen significativo que incrementa el riesgo de deslizamientos.