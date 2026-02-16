Descarriló un tren en Suiza por una avalancha: más de 30 evacuados y heridos
Este lunes, las autoridades Suiza informaron que un tren se salió de la vía en Goppenstein, al sur de los Alpes.
Un tren descarriló en la madrugada de este lunes en Goppenstein, al sur de los Alpes suizos y al menos 5 personas resultaron heridas por el siniestro.
La policía cantonal del Valais informó el accidente ferroviario a las 7 de la mañana de este lunes a través de la red social X. Asimismo, indicaron que ocurrió en la línea Frutigen-Brig, aparentemente, por una avalancha.
El mensaje difundido por la policía cantonal rezaba: “7 a. m., Goppenstein, descarrilamiento tren, probablemente heridos, respuesta de emergencia en curso, en breve más información”.
En esa primera comunicación, la policía no detalló el número de personas afectadas ni precisó las circunstancias del accidente. No obstante, luego se constató que el personal tuvo que evacuar a más de 30 personas del tren, mientras que otras 5 resultaron heridas.
En paralelo, los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) informaron en su página web que el tráfico ferroviario está interrumpido entre Goppenstein y Brig debido a una avalancha, al menos, hasta las 16 horas.
Se espera que, con el correr de las horas, se de a conocer más información sobre el siniestro.