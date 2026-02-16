Escala la tensión en Oriente Medio con Irán haciendo maniobras en Ormuz

Irán inició este lunes prácticas navales en el estratégico estrecho de Ormuz, a un día de una nueva ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos . El operativo, a cargo de la Guardia Revolucionaria, se activó en un corredor marítimo clave para el tránsito energético y la seguridad regional.

El operativo, denominado “Control Inteligente del estrecho de Ormuz”, comenzó a primera hora de la tarde bajo el mando del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, según informó la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

"El eje central de los ejercicios es la reacción rápida, decisiva y amplia de las fuerzas operativas de la Guardia Revolucionaria frente a conspiraciones contra la seguridad", indicó Tasnim.

De acuerdo con esa misma agencia, la maniobra también apunta a "aprovechar de manera inteligente las ventajas geopolíticas de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán". Los medios iraníes no precisaron cuánto tiempo se extenderán los ejercicios, que se activaron en la antesala de la segunda ronda de conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, prevista esta vez en Ginebra .

En la ciudad suiza, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, participará de un encuentro indirecto con el equipo estadounidense integrado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. La reunión se realizará en la embajada de Omán, con el canciller omaní Badr bin Hamad al Busaidi como intermediario.

El estrecho de Ormuz, donde Irán realiza sus maniobras, es un paso marítimo estratégico que conecta el golfo Pérsico con el mar de Omán y concentra una parte clave del tránsito petrolero mundial.

Será el segundo contacto entre Teherán y Washington desde que las negociaciones se reanudaron el 6 de febrero en Mascate (Omán), en lo que marcó el primer cara a cara indirecto tras la guerra de los 12 días de junio.

En paralelo, Irán sostiene que no aceptará un “enriquecimiento cero” ni restricciones a su programa de misiles balísticos, al considerar que eso afectaría su capacidad defensiva, condiciones que Washington exige, según medios estadounidenses.

La nueva ronda llega además en un clima de advertencias renovadas desde la Casa Blanca: Trump ordenó el envío del USS Gerald R. Ford —el mayor portaaviones estadounidense— hacia aguas de Oriente Medio, donde ya opera una flota significativa con el objetivo de aumentar la presión sobre Irán.