La BBC entra en Irán: las celebraciones por el aniversario de la revolución en Teherán quedan ensombrecidas por el descontento y la desobediencia

Desde nuestro balcón del hotel escuchamos cómo los cánticos de "Dios es grande" se elevaban desde los techos y resonaban desde las ventanas. Los fuegos artificiales estallaron en un caleidoscopio de colores brillantes.

Pero este año, en la explosión anual de luz y sonido había una nota discordante. También escuchamos "Muerte al dictador" gritado desde algún lugar en la oscuridad de la ciudad, desde la seguridad de espacios interiores.

Fue un eco dramático de la extraordinaria ola de protestas que barrió el mes pasado algunas calles y plazas de Teherán, así como pueblos y ciudades de todo el país.

Las manifestaciones se toparon con una fuerza letal sin precedentes y una gran pérdida de vidas, algo que no se había visto en levantamientos anteriores.

Es nuestro primer viaje a Irán desde las protestas, mientras las autoridades levantan lentamente un apagón de internet casi total, descrito como uno de los cortes digitales más largos de la historia, y permiten gradualmente que un pequeño número de medios internacionales regrese.

El ambiente en la capital contrasta drásticamente con nuestra visita en junio pasado, al final de la guerra de 12 días con Israel, que también incluyó los ataques de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán.

Esa conflagración mortal dejó a muchos residentes, incluidos aquellos que huyeron de Teherán hacia ciudades más seguras, conmocionados y afianzó su apego a su país.

Ahora esta metrópoli en expansión, frente a la impresionante y nevada montaña Damavand, está adornada con banderas y guirnaldas para marcar lo que se conoce como "Los diez días del amanecer".

En 1979, este período dio paso a una revolución histórica que derrocó al sha, transformó completamente Irán y creó un radical "eje de resistencia" entre sus aliados en toda la región, que ha sido condenado y confrontado durante mucho tiempo por sus enemigos.

Este año, los días están ensombrecidos por el descontento y la desobediencia, sobre todo desde el aumento de los precios de productos cotidianos que afecta los bolsillos de la gente, y tras los llamados que resonaron en las calles el mes pasado para poner fin al régimen clerical.

Estas presiones internas, agravadas por la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de más ataques militares si fracasa la diplomacia, ahora representan un desafío sin precedentes para la envejecida teocracia iraní.

BBC La corresponsal internacional de la BBC, Lyse Doucet, informa desde Irán.

La respuesta a las protestas

El miércoles, en el último día de estos eventos conmemorativos, las calles de la capital y otras ciudades importantes estaban inundadas de los soldados más leales del gobierno, una respuesta política a las protestas.

Había un aire festivo en este día feriado mientras las familias marchaban y se paseaban bajo el cálido sol invernal.

Niños y adultos ondeaban banderas iraníes y fotografías del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, cantando sus lemas característicos de "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel".

"Para mí y para todos los iraníes, la revolución significa un renacer; nueva vida fue insuflada en nuestra sociedad y país, y creo que incluso en el mundo islámico y en el mundo entero", exclamó una joven sonriente que, como muchas mujeres que participaban en esta manifestación, vestía un largo velo negro.

Cuando le pregunté sobre las revueltas, respondió: "Había personas protestando que estaban insatisfechas con la situación económica y su protesta era legítima".

Pero añade: "Está claro que aquellos que alborotaron y causaron caos tenían intenciones que provenían de más allá de nuestras fronteras".

Iranian Presidency/WANA/Handout via REUTERS El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, denunció a los enemigos de Irán, pero también se disculpó por los fracasos del gobierno.

Ira y dolor

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hablando desde un escenario elevado en la icónica Plaza Azadi (Libertad) de Teherán, reflejó también esa opinión ante una multitud llena de emoción.

Culpó a la "propaganda maliciosa" de los enemigos de Irán, generalmente términos en código para Estados Unidos e Israel, por avivar el descontento que él define como disturbios.

Pero este funcionario de alto rango, considerado reformista y que ha intentado adoptar un tono conciliador desde el inicio de las protestas, también se disculpó por las deficiencias del gobierno.

"Estamos listos para escuchar la voz del pueblo", enfatizó.

Dijo que estaban haciendo "todo lo posible" para solucionar los problemas: para él, eso se refiere al colapso de la moneda y la crisis del costo de vida que provocó una huelga de comerciantes el 28 de diciembre, que se convirtió en algo mucho más grande.

En el sistema clerical de Irán, la verdadera autoridad reside más arriba, en el líder supremo de 86 años. Él y el jefe del poder judicial prometieron que no habrá clemencia para las personas catalogadas como terroristas y alborotadores.

El día anterior, en nuestro primer día en Teherán, pasamos por la Plaza Enghelab (Revolución) en un día gris y lluvioso para intentar captar el ambiente.

Murales deslumbrantes pintados de colores brillantes y de multitudes sonrientes dominan las fachadas de los edificios alrededor de esta transitada rotonda.

Pero una oscura sombra parecía cernirse sobre este espacio. Algunos iraníes, apresurándose en su día, vacilaron en hablar.

Una mujer nos dijo que era demasiado "peligroso" hablar con un periodista en este momento.

Muchos otros, ante la pregunta abierta de cuál es la principal preocupación que tienen en mente, hicieron una pausa breve antes de desbordar su ira y dolor.

Anadolu via Getty Images Las protestas recientes fueron provocadas por un colapso de la moneda y una crisis del costo de vida.

La emoción seguía siendo cruda, palpable, después de todo lo que ha sucedido aquí.

Raha estalló en llanto. "Ha pasado un mes desde que he comido y dormido bien. Mírame, soy joven, solo tengo 32 años, ¿por qué debería estar tan devastada y deprimida?", dijo llorando.

"Juro que siguen diciendo que fueron alborotadores. Pero la gente no estaba armada. ¿Cuál fue su pecado?", cuestionó.

Dori, de 20 años y con gafas, quien como algunas mujeres ya no usa el hiyab obligatorio, reflexionó sobre cómo "el mes pasado fue terrible".

"Después de que se restauraron las conexiones a internet, vimos muchos videos y fotos horribles de personas bajo ataque, nos hicieron llorar", explicó.

WANA via REUTERS Activistas de derechos humanos dicen que al menos 6.490 manifestantes murieron en una represión sin precedentes por parte de las fuerzas de seguridad.

Para Akhtar, de 62 años, quien vestía un hiyab rosa y hablaba con énfasis feroz, había dos preocupaciones. "Tantos jóvenes fueron asesinados", lamentó primero.

Luego expresó la agonía que escuchamos de tantos iraníes sobre las crecientes dificultades en su vida cotidiana. "El precio del aceite de cocina se ha cuadruplicado. La carne y el pollo lo mismo. Y el desempleo es tan alto", exclamó.

Muchas de las personas con las que hablamos, al ser consultadas sobre su mensaje a los líderes ahora, respondieron como Amir, de 20 años. "Creo que deberían escuchar nuestras voces".

A su lado estaba su amigo Amir, de 19 años, quien estaba visiblemente molesto. "Solo quiero nuestras necesidades y libertades básicas".

Pero incluso aliviar el sufrimiento económico, magnificado por la escasez de agua y electricidad, está entrelazado con décadas de devastadoras sanciones internacionales y la desconfianza sobre las ambiciones nucleares de Irán, así como la corrupción y la mala gestión crónicas.

La República Islámica de Irán se encuentra ahora en una encrucijada, enfrentando sus pruebas más significativas desde su propio levantamiento hace casi medio siglo.

La corresponsal internacional en jefe de la BBC, Lyse Doucet, reporta desde Teherán con la condición de que ningún material suyo sea utilizado en el Servicio Persa de la BBC. Estas restricciones se aplican a todas las organizaciones de medios internacionales que operan en Irán.

