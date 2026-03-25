El precio del petróleo cae un 2%, pese a que la guerra seguirá en medio de cruces entre Estados Unidos e Irán

Los futuros del petróleo se movieron a la baja este miércoles, marcando un retroceso mayor en el crudo Brent , que cotiza a US$ 98,13 el barril de 159 litros, una baja de -2,10% (a las 17.05 hora argentina), mientras que el petróleo ligero del Golfo de México, que es el West Texas Intermediate (WTI) quedó en US$90,94 el barril, una caída de -1,53%.

Esto seguirá pese al rechazo del gobierno de Teherán al plan de 15 puntos presentado por al administración Trump para encontrar una salida negociada a la guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel que decidieron bombardear varias ciudades del país persa.

"Públicamente, los funcionarios iraníes criticaron duramente la posibilidad de negociar con la administración del presidente estadounidense Donald Trump . Sin embargo, la aparente demora en la respuesta formal a Pakistán, que presentó una propuesta de 15 puntos en nombre de Washington, pareció indicar que al menos algunas figuras en Teherán podrían estar considerándola", indicó la agencia Reuters. Finalmente la rechazaron.

Las fuertes variaciones de precios de las últimas semanas llevaron una gran volatilidad histórica del crudo Brent , según una medición real de cierre a cierre de 30 días, llegando a su nivel más alto desde abril de 2022, mientras que el WTI tocó su nivel más alto desde junio de 2020.

El punto clave es que la guerra paralizó casi totalmente los envíos de petróleo y gas natural licuado (GNL) a través del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa diariamente un 20% del suministro mundial de GNL y petróleo crudo. El cierre del estrecho por parte de Irán fue calificado por la Agencia Internacional de Energía como la mayor interrupción del abastecimiento de petróleo de la historia.

Pérdidas millonarias

Como resultado se han alrededor de 20 millones de barriles de crudo al día, lo que supone una pérdida de unos 500 millones de barriles, o el equivalente a cinco días completos de suministro mundial, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

En este contexto, India compró su primer cargamento de gas licuado de petróleo iraní en años, después de que Estados Unidos levantara temporalmente las sanciones al petróleo y los combustibles refinados de Teherán, indicó Reuters a partir de varias fuentes .

En la misma línea, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, solicitó el miércoles al director general de la AIE, Fatih Birol, que se liberara un adicional de las reservas de petróleo, "en un intento de Tokio por proteger a los consumidores del aumento de los precios de la energía", remarcó la agencia.