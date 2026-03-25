Qué se sabe del plan de paz de 15 puntos que EE.UU. dice haber propuesto a Irán

Estados Unidos asegura haber enviado un plan de paz de 15 puntos a Irán para poner fin a la guerra, evidenciando el interés de la administración que dirige Donald Trump por acabar con un conflicto que entra en su cuarta semana y que está poniendo una enorme presión sobre la economía mundial.

Por el momento se desconoce si Teherán está dispuesto a entablar conversaciones con Washington, y públicamente han negado la existencia de ese supuesto acercamiento.

Sin embargo, un funcionario iraní reconoció a la agencia de noticias Reuters este miércoles que su país había recibido a través de Pakistán una propuesta de negociación de EE.UU., y que tanto Pakistán como Turquía podrían ser escenarios de las negociaciones para calmar la tensión en el Golfo.

EE.UU. no ha dado oficialmente detalles sobre el contenido de esos 15 puntos aunque, según medios estadounidenses e israelíes, el plan incluiría la exigencia de desmantelar la capacidad nuclear de Irán, abrir el estrecho de Ormuz y limitar la fabricación de misiles.

A su vez, Trump ha ordenado el envío de miles de tropas a la región, entre ellos 3.000 soldados de élite de la 82º División Aerotransportada, algo que podría interpretarse como un mensaje a Teherán de que "van en serio", según dijo el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, a la BBC.

Pero esto no supone una garantía de que Teherán esté dispuesto a sentarse a la mesa.

Como señala el corresponsal de Seguridad de la BBC, Frank Gardner, "cuanto más insiste la Casa Blanca ante el mundo en que Irán está desesperado por llegar a un acuerdo, menos dispuesto se muestra Irán a hacerlo".

Qué recogen los 15 puntos

La BBC no ha tenido acceso a ese plan que el presidente Trump afirma haber enviado a Irán. Tampoco ha habido ninguna confirmación oficial sobre su contenido. Sin embargo, algunos medios internacionales han ofrecido algunos detalles.

Según el Canal 12 israelí, el plan incluye las siguientes exigencias:

- Las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow dejarán de utilizarse y serán destruidas.

- La transparencia y supervisión por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre las actividades en Irán.

- Irán abandonará el uso de grupos armados afines en la región y dejará de financiar y armar a sus afiliados regionales.

- El desmantelamiento de la capacidad nuclear ya acumulada.

- El compromiso de no intentar nunca fabricar armas nucleares.

- No se enriquecerá material nuclear en territorio iraní, y todo el material enriquecido se entregará al OIEA.

- El estrecho de Ormuz permanecerá abierto y constituirá una «zona marítima libre».

- Los misiles de Irán estarán sujetos a una decisión futura, pero se limitarán en cantidad y alcance, y solo se utilizarán con fines de autodefensa.

AFP via Getty Images

A cambio, lo que Irán recibiría en virtud del plan sería lo siguiente:

- Asistencia estadounidense para desarrollar un proyecto nuclear civil en Bushehr destinado a la producción de electricidad.

- El levantamiento de todas las sanciones.

- La eliminación de la amenaza de renovar las sanciones.

También se ha informado de un posible alto el fuego de un mes de duración mientras se llevan a cabo las conversaciones, aunque esto sigue sin confirmarse, ya que la Casa Blanca no ha facilitado detalles al respecto.

No está claro si Israel ha participado en la redacción de ese plan.

Cuando la corresponsal de Medio Oriente de la BBC, Lucy Williamson, le preguntó al ministro israelí de Economía si su gobierno había ayudado a elaborar los 15 puntos, Nir Barkat "bajó la mirada, levantó las manos esbozando una media sonrisa y se mantuvo en silencio".

Barkat sí que afirmó que era poco probable que Teherán aceptara los 15 puntos del plan, que "se ven bien sobre el papel", pero que necesitarían de garantías para que pudieran llevarse a cabo.

Una semana de confusión

La confusión ha reinado desde el inicio de la semana sobre la posible existencia de conversaciones entre las partes.

El lunes, poco antes de que venciera el plazo de 48 horas que Trump dio a Teherán para reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz o EE.UU. "destruiría" las "distintas centrales eléctricas de Irán, empezando por la más grande", el presidente estadounidense aseguró que Irán había vuelto a la mesa de negociación.

Esto posponía esa amenaza de ataques a centrales eléctricas, que habrían escalado aún más el conflicto con consecuencias en las bolsas y mercados energéticos.

Majid Saeedi/Getty Images

Pero Teherán negó estar en conversaciones con EE.UU., aseguró que Washinton estaba "negociando consigo mismo" y que "alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como vosotros. Ni ahora, ni nunca", según dijo el portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, el principal mando militar del país.

"No llaméis acuerdo a vuestra derrota", sentenció.

El martes, sin embargo, Trump aseguró que Irán "está deseando llegar a un acuerdo", y que tanto el vicepresidente JD Vance como el secretario de Estado Marco Rubio estaban involucrados en las negociaciones.

Según dijo el mandatario a la prensa, los negociadores iraníes habían concedido a EE.UU. un "premio muy significativo", añadiendo que estaba relacionado con el petróleo y el gas, y con el estrecho de Ormuz.

"Ayer hicieron algo que, de hecho, fue increíble", afirmó Trump. "Nos hicieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, por un valor de una cantidad enorme de dinero", dijo, sin dar detalles concretos.

Análisis

Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de la BBC, desde Doha

Cuando una de las partes, Estados Unidos, afirma que hay negociaciones en curso y la otra, Irán, dice que "no, no las hay", ¿a quién creer?

Aquí en Qatar, un país que mantiene una estrecha alianza de defensa y seguridad con EE.UU. y que, hasta hace un mes, también tenía una buena relación con Irán, los funcionarios del gobierno han subrayado que no forman parte de ningún proceso en curso para alcanzar un acuerdo entre EE.UU. e Irán.

Qatar alberga la mayor base estadounidense de la región en Al-Udeid, a las afueras de la capital, Doha, pero se opuso públicamente a atacar a Irán en el período previo a esta guerra.

"Hablamos con los estadounidenses todos los días", afirma el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majid al-Ansari. "Pero nuestras prioridades ahora mismo son proteger y defender nuestro territorio".

Existen canales diplomáticos activos entre Washington y países de la región en general -Turquía, Pakistán y Egipto- que, a su vez, pueden transmitir mensajes a Irán.

Eso no es lo mismo que negociar. La persistencia del régimen de la República Islámica ha envalentonado a sus miembros y sus exigencias.

Ahora espera mantener un mayor control sobre el vital estrecho de Ormuz que el que tenía antes. Pero cuanto más dice la Casa Blanca al mundo que Irán está desesperado por llegar a un acuerdo, menos dispuesto está Irán a hacerlo.

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FUENTE: BBC