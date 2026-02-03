El petróleo Brent dio un salto y ya supera los US$ 67,5 el barril en medio de la pelea Trump-Irán

Si hay algo que define con certeza lo que ocurre hoy en el mercado mundial de petróleo es la extrema sensibilidad de los operadores a las noticias que llegan desde Medio Oriente y el Golfo Pérsico, con impacto inmediato en los precios del crudo Brent del Mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos.

En una misma rueda, este martes los precios del crudo Brent y el WTI abrieron en baja , arrastrados por la anunciada disposición del régimen iraní a reducir el enriquecimiento de uranio, para pasar unas horas después a un salto que llegó a ser superior al 2%, en medio de un recrudecimiento de las tensiones en el Golfo Pérsico. En esta jornada, un informe en Estados Unidos señaló que un dron iraní había sido derribado cuando "se acercó demasiado" a un portaaviones norteamericano.

El crudo Brent, el de referencia en los principales mercados del mundo, en especial Medio Oriente, Lejano Oriente y Europa - también para Argentina- cotiza a las 14.38 (hora de Nueva York) en 67,50 dólares el barril, un avance de 1,81%, luego de haber arrancado la jornada con caída de hasta 0,4%.

Por su parte, el WTI marcaba en las pizarras 63,38 dólares por barril y un alza de 2,04%, luego de haber empezado el día con una cotización 0,3% menor que en la víspera. Cabe destacar que ya el lunes se había una fuerte baja en los precios, como reflejo de noticias positivas de Medio Oriente, que desescalaban el conflicto con Teherán.

El fondo de la cuestión volvió a ser el programa nuclear iraní y la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de volver a bombardear esas instalaciones, esta vez "de manera mucho más contundente" si el régimen de los ayatollás no se aviene a desactivar su programa de enriquecimiento de uranio.

Los mercado recogieron positivamente declaraciones de Alí Shamkhani, asesor del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, indicando que Teherán está dispuesto a reducir su nivel de enriquecimiento de uranio del 60% al 20%, siempre que Estados Unidos lo financie.

Shamkhani aseguró en una entrevista con el canal Al Mayadeen TV y destacó que el programa de Irán es pacífico. Agregó que "el enriquecimiento al 60% se puede reducir y diluir al 20% si están preocupados", sin embargo, dejó en claro, que "tendrán que pagar el precio por ello".

En este punto, el funcionario iraní insistió que Irán "tiene un principio fundamental: el uranio enriquecido al 60% tiene como objetivo, en primer lugar, contrarrestar las conspiraciones de sus enemigos contra él y, en segundo lugar, preparar las negociaciones y el diálogo".

Con este panorama los mercados abrieron calmos, hasta que todo se complicó, mostrando la extrema volatilidad del mercado petrolero global a los cambios y las decisiones geopolíticas.

Cae un dron iraní

"Los precios del petróleo refuerzan sus ganancias el martes después de que un informe periodístico indicara que EE. UU. derribó un dron iraní que se aproximaba a un portaaviones de la Armada estadounidense", indicó el portal investing.com. Se trata del portaaviones Abraham Lincoln y el incidente habría sido en las cercanías del Golfo de Omán.

Los analistas destacan que "los precios se habían estabilizado previamente tras registrar fuertes pérdidas en la sesión anterior", en momentos en que los operadores evaluaban como positivo un acuerdo comercial entre India y Estados Unidos, en sintonía con la disminución de las tensiones entre EE. UU. e Irán.

India y los aranceles de EE.UU.

El acuerdo de India y EE.UU. sería suficiente para que Washington reduzca drásticamente los aranceles anunciados sobre los productos indios del 50% al 18%, pero la moneda de cambio para India es que detenga las compras de petróleo ruso y reduzca las barreras comerciales.

"Si esto sucede, solo conducirá a un mayor aumento en la cantidad de petróleo ruso que flota en el mar", señalaron analistas de ING. "Esto presiona aún más el descuento (reducción de precio de venta) de los Urales (variedad de crudo ruso) para atraer compradores. La falta de compradores significa que Rusia se vería obligada a reducir la producción, lo que generaría tensiones en el mercado petrolero", advirtieron.

Entretanto, Estados Unidos e Irán mantendrán conversaciones nucleares este viernes en Turquía, indicaron varios informes sectoriales. Allí se espera una posición colaborativa de Teherán, que no obstante advirtió que "si Estados Unidos ataca Irán, ellos atacarán Israel", escalando el conflicto a nivel regional.