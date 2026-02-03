Estados Unidos derribó un dron de Irán y aumenta la tensión en el Golfo Pérsico

Estados Unidos confirmó que el hecho ocurrió en aguas internacionales y en defensa propia para proteger al portaviones y a su tripulación.

El portaaviones llegó al Mar Arábigo en medio del refuerzo militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

Un avión de combate de la Marina de Estados Unidos derribó un dron de Irán que se acercó de forma considerada “agresiva” al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que se encuentra en el mar Arábigo, de acuerdo con un comunicado militar.

Según informaron, el incidente ocurrió el martes, cuando un avión de combate F-35C, perteneciente al portaaviones, interceptó y derribó un dron de origen iraní. El reporte oficial explica que la aeronave actuó en defensa propia y con el objetivo de resguardar la seguridad del buque y del personal embarcado.

La Marina de Estados Unidos fue quien confirmó haber derribado el dron iraní. La información fue confirmada por un portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins, quien detalló que la acción se llevó a cabo ante la aproximación del dispositivo no tripulado.

Las advertencias antes de derribar el dron iraní De acuerdo con el comunicado militar, el dron se aproximó al portaaviones con “intenciones poco claras”. Pese a que las fuerzas estadounidenses aplicaron medidas de desescalada mientras operaban en aguas internacionales, el aparato continuó volando en dirección al buque. Ante esa situación, el caza F-35C procedió a derribarlo, en una acción que las autoridades describieron como defensiva y preventiva.