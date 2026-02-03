El ambicioso plan militar de Alemania para dejar de depender de Estados Unidos

En Alemania, el comando espacial anticipó que Berlín quiere montar el núcleo de un sistema nacional de alerta temprana desde el espacio ante la tensión con Washington.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el vínculo entre Estados Unidos y Europa se debilitó y varias capitales comenzaron a contemplar escenarios en los que el principal aliado reduzca el respaldo que sostuvo durante décadas. En ese contexto, Alemania definió un objetivo estratégico: avanzar hacia una capacidad propia de detección de misiles desde el espacio, como parte del giro europeo hacia una defensa con mayor autonomía.

El jefe del comando espacial alemán, el general Michael Traut, declaró que Alemania "planea ahora contar con el núcleo de un sistema de detección de misiles satelital". Traut indicó que se trataría de un proyecto nacional, "pero abierto, por supuesto, a la colaboración europea", y planteó que estas capacidades elevarían el peso de Alemania y del continente dentro de la alianza atlántica, al consolidarlos como socios más robustos para Estados Unidos.

En la actualidad, Europa utiliza un sistema común de alerta espacial que Estados Unidos aporta a través de la OTAN para identificar amenazas como misiles de largo alcance. Sin embargo, la estrategia variable de Trump respecto de la alianza y sus recientes amenazas de anexión de Groenlandia encendieron alertas en gobiernos europeos y aceleraron decisiones para ampliar capacidades militares soberanas. Por lo que Alemania se vio empujada a aumentar su inversión de 35.000 millones de euros en tecnología espacial militar hasta 2030.

Traut ya había mencionado la importancia de la detección de misiles, lo hizo en la Conferencia Espacial Europea:"La alerta temprana espacial y la detección de misiles por satélite... [son] muy urgentes porque, bueno, la amenaza es inminente", afirmó. Además habló de lo que pocos altos mandos europeos evitan, la dependencia que el viejo continente tiene con Estados Unidos: "Europa ha dependido de Estados Unidos… prácticamente en todos los aspectos de la capacidad espacial", dijo Traut.

También remarcó la urgencia de desarrollar herramientas soberanas en Alemania y Europa: había "una gran necesidad de desarrollar capacidades soberanas alemanas y europeas en la detección e interceptación de misiles… No solo queremos detectar misiles con prontitud, sino también combatirlos con prontitud".