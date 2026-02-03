Brutal tragedia en Brasil: murieron 15 peregrinos en un accidente de colectivo y los detalles son fuertes

El accidente ocurrió en el estado de Alagoas, noroeste de Brasil. Las víctimas fatales fueron siete mujeres, cinco hombres y tres niños.

Al menos quince personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un trágico accidente de colectivo este martes en el estado de Alagoas, noreste de Brasil. De acuerdo a lo informado, se trataba de peregrinos que regresaban de Ceará.

Según lo trascendido, en un momento determinado del viaje, el conductor del vehículo perdió el control en una curva, invadió el carril contrario y terminó volcando. El colectivo llevaba 60 personas.

Las víctimas fatales fueron siete mujeres, cinco hombres y tres niños, mientras que los lesionados fueron trasladados a unidades hospitalarias de la región para recibir atención médica.

Se supo que la mayoría de los afectados habían acudido a Juazeiro do Norte, en el vecino estado de Ceará y uno de los principales destinos religiosos de Brasil por contar con una estatua gigantesca de un venerado sacerdote conocido como Padre Cícero.

En tanto Bomberos y personal estatal realizaron las labores de rescate de los afectados, mientras que la Policía Civil inició una investigación para determinar las causas del accidente.