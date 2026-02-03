Insólito: trabajadores misioneros ahora cruzan a Brasil en busca de empleo, no para ahorrar en las compras

Ante la prolongada crisis que están atravesando los sectores yerbateros, tealeros, tabacaleros y comercial, cientos de trabajadores jóvenes y adultos misioneros dejan sus ciudades para cruzar a Brasil y allí poder trabajar en las cosechas de manzanas y uvas. La falta de trabajo en Misiones empieza a ser una realidad difícil de manejar.

Estos jóvenes y adultos se suman a ciudadanos de localidades fronterizas como Bernardo de Irigoyen, San Antonio, San Javier o el Soberbio, entre otras que, como se informara en ediciones anteriores, cruzan a diario el río Uruguay o incluso la frontera seca para cumplir tareas laborales en comercios o en fábricas textiles situadas en las ciudades brasileñas.

Un video difundido en las últimas horas por el diputado provincial Cristian Castro por el partido Agrario y Social (PAyS) publicado en las redes sociales volvió a poner en primer plano una realidad que se repite anualmente en Misiones, pero que este año muestra una magnitud mayor: cientos de jóvenes misioneros están viajando a Brasil para emplearse en la cosecha de manzana y uva, principalmente en el Estado de Río Grande do Sul .

Las imágenes muestran contingentes de jóvenes y adultos, muchos de ellos provenientes de distintos municipios, reunidos en puntos de salida para cruzar la frontera y trasladarse hacia las zonas productivas del sur brasileño.

El movimiento se intensificó en los últimos días y se cuentan por miles quienes optaron por emigrar de manera temporal en busca de ingresos.

Éxodo laboral

El fenómeno no es nuevo, pero la cantidad de personas involucradas y la rapidez del éxodo laboral reflejan la escasez de empleo formal o temporario bien remunerado. La zafra brasileña aparece, una vez más, como una alternativa frente a salarios deprimidos, trabajos inestables o directamente la falta de oportunidades en Misiones. El destino principal de estos trabajadores es Río Grande do Sul, uno de los polos frutícolas más importantes de Brasil.

Según el portal misionesopina.com.ar la región concentra la mayor producción de manzanas del país, con epicentro en zonas como Vacaria y São Joaquim, y también es clave en la vitivinicultura brasileña, especialmente en la Serra Gaúcha, donde se cultivan uvas destinadas tanto a vino como a jugos y consumo en fresco.

Buena paga en reales

Durante los meses de verano, la cosecha de manzana y uva demanda decenas de miles de trabajadores temporarios.

Para los jóvenes y adultos misioneros, el atractivo central es económico: jornales que superan ampliamente los valores que se pagan del lado argentino, pagos semanales o quincenales y, en muchos casos, alojamiento y comida incluidos por los empleadores.

Esta situación laboral que vive en particular Misiones pone a Brasil en un atractivo laboral importante. Pero el lado B es que se lleva la fuerza laboral argentina más allá de la frontera.