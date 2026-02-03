ATM: ya están las boletas para pagar el impuesto Inmobiliario y el Automotor

Desde este lunes 2 de febrero, los contribuyentes mendocinos pueden descargar y abonar las boletas del impuesto Inmobiliario y del impuesto Automotor correspondientes al ejercicio fiscal 2026, informó la Administración Tributaria Mendoza ( ATM ). Cómo descargarlas paso a paso y qué beneficios hay por pagarlos con tiempo.

A través del sitio oficial del organismo ( www.atm.mendoza.gov.ar ), los contribuyentes tienen la posibilidad de obtener sus boletos y optar por la descarga de la primera cuota o por el pago anual anticipado. La misma herramienta permite abonar de forma online mediante las funciones “Descargar boleto” y “Pagar on-line”.

La ATM recordó que se mantienen los beneficios del ejercicio anterior , con un esquema de descuentos acumulables de hasta el 35% para quienes estén al día con sus obligaciones tributarias.

Para el fiscal 2026, el impuesto Inmobiliario incluye recategorizaciones de parcelas en función de la Ley de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales vigentes. Entre las principales modificaciones se cuentan:

10% extra para quienes no tengan deuda vencida en otros impuestos al 31 de diciembre de 2025.

5% adicional por optar por el pago anual en término.

10% adicional si también se pagó al 31 de diciembre de 2024.

10% de descuento si el impuesto estaba cancelado al 31 de diciembre de 2025.

Pasaje de parcelas suburbanas a urbanas.

Cambio de parcelas rurales a interfaz.

Ajustes entre terrenos de secano, rural o interfaz según corresponda.

Se mantiene la valuación masiva para la determinación de avalúos, con tramos actualizados para preservar las alícuotas efectivas aplicadas.

Actualizaciones en el impuesto Automotor

El tributo para vehículos también presenta novedades: la actualización de las categorías según la inflación proyectada y la incorporación de un régimen de pago único liberatorio que permite quedar eximido de futuras obligaciones si se cumplen ciertos requisitos.

atm administracion tributaria mendoza (2).JPG ATM. ALF PONCE / MDZ

Este beneficio aplica, entre otros casos, a:

Motos con avalúo de hasta $10 millones.

Automóviles, camionetas, rurales, camiones, pick ups, jeeps y furgones de hasta 4.000 kg y modelos 2005 o anteriores.

Formas de pago y calendario de vencimientos

Los contribuyentes pueden abonar sus impuestos a través de múltiples canales digitales y presenciales, incluyendo pago en línea con tarjetas, códigos QR para billetera virtual y servicios como Pago Fácil o Rapipago.

Calendario 2026:

Impuesto Inmobiliario: Cuota 1 y pago anual: hasta el 27 de febrero Cuota 2: hasta 30 de abril Cuota 3: hasta 30 de junio Cuota 4: hasta 31 de agosto Cuota 5: hasta 30 de octubre Cuota 6: hasta 30 de diciembre

Impuesto Automotor: Cuota 1 y pago anual: hasta 31 de marzo Cuota 2: hasta 29 de mayo Cuota 3: hasta 31 de julio Cuota 4: hasta 30 de septiembre Cuota 5: hasta 30 de noviembre



Con esta actualización, el Gobierno provincial busca facilitar a los contribuyentes el acceso a sus obligaciones fiscales, incentivando el cumplimiento con beneficios y múltiples canales de pago.