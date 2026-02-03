El campo le da un respiro a la economía, pero la sequía y el granizo ponen en jaque la cosecha

Mientras se espera el reinicio de las Sesiones Extraordinarias del Congreso y los imprescindibles cambios en la política laboral, el campo sigue “mirando al cielo” , tal vez, en el momento más crítico de la campaña 25/26 .

Es que los datos climáticos extremos vienen golpeando a zonas bien específicas, como las fuertes tormentas de granizo y temporales que azotaron a Mendoza y al Alto Valle (diezmando buena parte de la producción frutícola), o la seca que, tras las inundaciones de mediados de año, se consolidó en pleno corazón de la Pampa Húmeda, en el centro-norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y también de Córdoba.

En lo único que acertaron los pronósticos, es en las temperaturas extremas de este verano, que rondan los 30º-40º C en varias localidades (que a nivel del suelo se eleva 3-5 grados más), y ahora también con una “Niña” (seca) que vino dos meses retrasada para las previsiones. Aún así, los observadores sostienen que todavía no se produjeron pérdidas graves, cosa que ocurrirá si no se suceden lluvias adecuadas en los próximos días.

Este cuadro determinó una baja acelerada de las reservas hídricas del suelo , en especial, en la zona central del cinturón agrícola local….

Según datos de Agrovalle, mientras aún se están realizando las evaluaciones de pérdidas, algunos productores no cuentan con cobertura y, menos aún, con mallas de protección antigranizo, debido a su costo. Según el dirigente Mauricio Molinaro, “es un costo muy alto. Hoy te cuesta el valor de la chacra”, señaló.

Una sonrisa para Economía

Con una fuerte reacción alcista de + 82% respecto a diciembre pasado, cerraron las liquidaciones de exportaciones granarias de enero, que totalizaron US$1.850,8 millones, lo que dio un respiro adicional al Gobierno.

“La actividad se caracterizó por el incremento de los embarques de trigo y cebada, así como por la continuidad de las exportaciones de maíz y productos industrializados de la soja exportación”, señala el informe de CIARA-CEC, la entidad que nuclea a los exportadores.

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2025, el 47% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

Para CIARA, “el principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de esa oleaginosa, y el maíz”. Pero “Argentina sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora”, señala claramente la entidad.

Aún así, clima mediante, se mantienen las expectativas de que en este ciclo se logre un incremento de volumen, que podría superar el (teórico) récord de 146 millones de la campaña 2018/19.

En cuanto a los precios, la presión de la importante cosecha sudamericana, impone un ambiente más flojo que fijo el arranque de la semana con valores en baja tanto en Chicago, como en la plaza local.

La influencia alcanzó a los mercados de Beijing que arrancaron la trasnoche con bajas en maíz, trigo y aceites, en un contexto de presión por el fortalecimiento del dólar y expectativas de política monetaria más dura en Estados Unidos. El exceso de oferta en aceite de palma también empuja los precios a la baja mientras China, por su parte, sigue impulsando la autosuficiencia agrícola. En resumen, hay cautela, y los precios de granos y aceites se muestran presionados a la baja.

La carne cotiza en dólares

Mientras la inseguridad mantienen en alerta a los productores, ya que siguen apareciendo más casos, y no solo en Corrientes que, tal vez, sea el más emblemático. También la seguridad de las personas está en juego, tal el caso de Santa Fe, donde hasta los micros son atacados en la salida misma de la ciudad cabecera, donde se aloja el Gobierno provincial.

A pesar de esto, y de que la hacienda vacuna constituye uno de “los platos fuertes” para el cuatrerismo, la ganadería sigue viviendo su mejor temporada en décadas, con la única limitación de la falta de volumen, producto de tantos años de castigo.

Sin embargo, la firmeza del mercado internacional, el sostenimiento de la demanda interna, y la no intromisión oficial en los mercados para fijar precios, comienzan a dar frutos al comprobarse la fuerte caída de animales a faena que comienza a registrarse, y que alarmaba por la alta participación de hembras, claro indicador de que aún no se había iniciado el ciclo de retención.

Estos datos, sumados a la firmeza internacional (entre otras cosas, por la marcada caída del stock vacuno en los EE.UU., la más fuerte desde 1951, hace 75 años), se vivieron en la reciente Gulfood en los Emiratos Arabes Unidos. “Fue una feria con gran concurrencia y superó nuestras expectativas”, aseguró Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA. “Más allá de los visitantes de la zona del Golfo, las empresas recibieron clientes de Europa, del norte de África y muchos de China, con buenos precios”, agregó.

Por supuesto que los musulmanes, y el Rito Halal, son muy importantes para esa parte del mundo, pero hubo destacado, y para todos los gustos.

Algunas de las ofertas recibidas fueron, para China:

23 cortes: 6.400 U$S (costo y flete);

Cuadrada: 7.600 U$S (costo y flete);

Shin Shank: 7.800 U$S (costo y flete).

En el caso de Europa, el Rump and loin fue cotizado a 18.800 U$S (costo y flete), mientras que con rito Halal, el Rump and loin subió a U$S 19.000 (costo y flete).