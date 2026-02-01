Tormenta histórica en Mendoza, ¿funcionó el sistema de riesgo aluvional?

El viernes, en plena siesta mendocina empezó a llover y parecía que no se iba a detener. En cuestión de minutos las calles de Mendoza se convirtieron en ríos y el agua siguió corriendo después de la lluvia. Fue una tormenta histórica: cayeron 53 milímetros, casi un cuarto de lo que llueve en todo el año .

En Las Heras, las casas a la orilla de la Costanera se anegaron, la calle Tiburcio Benegas de Godoy Cruz el agua llegó hasta el borde de los colchones de las camas, cerca del corredor del Oeste, a los vecinos les entró agua con lodo hasta los comedores y en distintos barrios detuvieron el ingreso del agua con secadores de piso y trapos.

En el centro las calles iban de orilla a orilla con agua , unos pocos centímetros más y entraban a los comercios de la zona. Los zanjones y canales que suelen estar secos se desbordaron. En Luján de Cuyo, la corriente arrastró al menos dos autos en la calle Anchorena, los autos de los empleados del Polo Judicial quedaron flotando en el estacionamiento de la calle Plantamura, los colectivos enfrentaron olas en las calles y algunos conductores quedaron a la deriva en los accesos a la Ciudad.

Mendoza es vulnerable por dos factores: los sismos y las lluvias intensas. Para evitar la destrucción de la ciudad con un terremoto existen normas de construcción y para aliviar el riesgo de las tormentas, un sistema aluvional.

Las lluvias intensas generan escurrimientos rápidos y peligrosos para contener, encauzar y frenar las crecientes a lo largo de las décadas se han construido diques, colectores y canales. Actualmente, hay unos 100 kilómetros de obras de conducción que se suman a los diques de contención.

colector aluvional Blanco Encalada - Prensa Gobierno de Mendoza

Estas grandes estructuras reducen la velocidad y moderan el agua que baja desde el piedemonte a la ciudad cuando llueve. El riesgo existe, pero disminuye los daños.

El viernes, ante una tormenta severa, el sistema de riesgo aluvional funcionó. Si alguna estructura hubiera fallado o cedido, probablemente los daños hubieran sido de mayor consideración en las zonas urbanas.

Para que el sistema funcione es imprescindible el mantenimiento y la limpieza que necesita de la colaboración de toda la ciudadanía.

limpieza zanjon cauce Los colectores Frías y Maure forman parte de la defensa aluvional y su mantenimiento es permanente durante la temporada de tormentas. Prensa Gobierno de Mendoza

El último recuerdo de una gran inundación

La última gran inundación de Mendoza hace 56 años. El 4 de enero de 1970 cerca de las 18 comenzó a llover, unas pocas gotas se convirtieron en un aluvión de 100 milímetros y ríos de agua marrón por la ciudad. Murieron 24 personas y los daños materiales se calcularon en 5.000 millones de pesos de ese tiempo.

Imagenes Aluvión Mendoza 1970 Viajeneclips - Youtbe

El dique Frías -que estaba entre La Favorita, el SUPE y el teatro griego Frank Romero Day- colapsó. Los zanjones y canales se desbordaron y el agua con lodo inundó el centro. Los electrodomésticos flotaban por las calles y la fuerza de la creciente destruyó hasta el Puente Olive.