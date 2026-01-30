Mendoza bajo el agua: en la primera tormenta de la extensa alerta vigente hubo caos generalizado

Las fuertes tormentas de la tarde de este viernes impactaron con lluvias intensas y caída de granizo sobre amplios sectores del Gran Mendoza, el Valle de Uco y el Este provincial, en el arranque de un esquema de alertas que se extenderá durante todo el fin de semana.

Calles anegadas, árboles caídos y cortes de servicios marcaron un escenario de fuerte complicación urbana, que con el paso de las horas superará ampliamente el primer relevamiento oficial. La intensidad quedó reflejada, por ejemplo, en la cantidad de agua que llevaba el canal Cacique Guaymallén, que se desbordó en varias zonas.

Los primeros reportes técnicos indicaron precipitaciones intensas con granizo en Godoy Cruz, mientras que en el norte de El Carrizal se registraron lluvias fuertes acompañadas de granizo. El núcleo más activo avanzó luego sobre el sur de Blanco Encalada y la zona de la Destilería de YPF Luján de Cuyo, con desplazamiento hacia Luján de Cuyo centro. Minutos más tarde, se confirmó caída de granizo en sectores de Ciudad de Mendoza, Luján, Godoy Cruz y Maipú.

En paralelo, se reportaron lluvias intensas con probabilidad de granizo en Las Heras y al oeste de Guaymallén, mientras que en el departamento de Junín las tormentas impactaron con granizo en Medrano, La Isla y Rodríguez Peña.

Desde el sur provincial también se advirtió caída de granizo en La Tombina, El Cerrito y La Nora, con una celda que avanzaba hacia Ciudad de Mendoza, Cuadro Nacional y Las Paredes. También se informaron lluvias intensas y granizo en cercanías del aeropuerto, consolidando un escenario de inestabilidad generalizada sobre buena parte del territorio mendocino.

Calle Santiago Del Estero Ciudad Lluvia En Mendoza Milagros Lostes - MDZ

Colapso

Producto del temporal, se generó un colapso en distintas arterias por calles completamente inundadas, junto con la caída de árboles y ramas de gran porte. A esto se sumaron cortes de energía en zonas de El Challao, Barrio Dalvian, parte del centro capitalino y otros sectores del área metropolitana, con interrupciones de servicios que podrían intensificarse con el correr de las horas.

En paralelo, Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este viernes una alerta naranja en el sur provincial y el Valle de Uco, y amarilla para el Gran Mendoza y el Este. El esquema de advertencias se extiende al inicio del sábado, con áreas bajo nivel amarillo y otras bajo nivel naranja, anticipando un escenario de inestabilidad marcado. Mientras el nivel inferior contempla tormentas fuertes con posibilidad de eventos puntualmente severos, el nivel superior advierte fenómenos de mayor peligrosidad, capaces de generar daños y complicar seriamente la circulación.

Más Zonas Inundadas Por La Lluvia

El primer balance oficial de Defensa Civil Mendoza contabilizó al menos 28 intervenciones en el área metropolitana y el Este provincial, un número que, según se observa en la vía pública, aún no refleja plenamente el impacto real del temporal. En Godoy Cruz, sector Las Compuertas, se realizó el salvataje preventivo de cuatro menores, con intervención de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios, sin personas lesionadas.

En Ciudad se reportaron seis árboles caídos, un derrumbe de techo y un poste desplomado (nueve eventos); en Guaymallén, dos árboles caídos, un poste afectado, dos viviendas inundadas y un cable cortado (seis intervenciones); en Godoy Cruz, seis árboles caídos, dos ramas desprendidas y un cable cortado (ocho actuaciones). A su vez, Las Heras informó dos árboles caídos y una rama desprendida (tres eventos), Luján de Cuyo un árbol caído y un cable cortado (dos intervenciones), y Junín un árbol caído. El consolidado preliminar asciende así a 28 incidentes atendidos, en medio de un temporal que todavía continúa activo