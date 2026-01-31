Qué hacer con los chicos en casa cuando hay tormenta: ideas prácticas para entretenerlos

Las tormentas intensas suelen alterar la rutina familiar y, en muchos casos, obligan a permanecer en casa durante varias horas o incluso días. Para los adultos puede ser una pausa forzada; para los niños, en cambio, el encierro, los ruidos fuertes y la imposibilidad de salir a jugar pueden generar aburrimiento, inquietud o ansiedad. Frente a este escenario, especialistas en crianza coinciden en que la clave está en transformar la casa en un espacio de contención, creatividad y disfrute.

Una de las primeras recomendaciones es anticiparse y organizar el tiempo. Tener a mano propuestas claras ayuda a evitar el uso excesivo de pantallas, que suele aparecer como solución inmediata pero no siempre es la más saludable. Armar una especie de “menú de actividades” puede ser una buena estrategia para que los chicos sepan qué opciones tienen a lo largo del día.

Las actividades creativas ocupan un lugar central. Dibujar, pintar, hacer collages con revistas viejas o crear manualidades con materiales reciclados estimulan la imaginación y permiten que los niños expresen emociones. En días de tormenta , estas propuestas también funcionan como una vía para canalizar miedos o tensiones, especialmente en los más pequeños.

Otra alternativa eficaz es recurrir a los juegos de mesa y de cartas, adaptados a cada edad. Rompecabezas, memotest, dominó o juegos de roles fomentan la concentración, el trabajo en equipo y el respeto por turnos. Además, generan un clima de encuentro familiar que suele perderse en la vorágine cotidiana.

La cocina también puede convertirse en un espacio lúdico. Cocinar juntos recetas simples, como galletas, pan casero o budines, permite enseñar nociones básicas, estimular los sentidos y compartir un momento de calidad. Para los chicos, participar en estas tareas refuerza la autonomía y la sensación de logro.

En el caso de tormentas con fuerte actividad eléctrica o vientos intensos, es común que aparezcan miedos. En estos momentos, resulta fundamental hablar con claridad y calma, explicando lo que sucede de manera sencilla y sin dramatizar. Leer cuentos, inventar historias o escuchar música suave puede ayudar a generar un ambiente más tranquilo y seguro.

El movimiento, aunque sea en espacios reducidos, también es necesario. Juegos corporales dentro de casa, como circuitos con almohadas, bailes, yoga infantil o competencias suaves, permiten liberar energía y mejorar el estado de ánimo. Mantener cierta actividad física contribuye a que los chicos se sientan mejor y descansen adecuadamente.

Por último, los especialistas destacan el valor de compartir tiempo de calidad. Ver una película en familia, charlar, recordar anécdotas o simplemente estar juntos sin apuro fortalece los vínculos y transforma una jornada gris en una experiencia positiva.