Verano en los museos de la Ciudad: talleres, juegos y música para que los más chicos se diviertan aprendiendo

En pleno verano porteño, mientras muchos disfrutan de viajes a distintos destinos turísticos, otros eligieron quedarse en la Ciudad de Buenos Aires para relajarse y buscar actividades para entretenerse sin irse lejos. En ese marco, los museos porteños compartieron sus propuestas para que toda la familia pueda vivir experiencias diferentes durante el verano. Sobre todo, se trata de actividades gratuitas dirigidas para los más chicos, quienes podrán divertirse mientras aprenden y comparten con amigos.

Precisamente, dos históricos museos porteños presentaron, recientemente, su programación para el verano en la Ciudad de Buenos Aires . Se trata del Museo Histórico Nacional (Defensa 1600) y del Museo del Traje (Chile 832), los cuales ofrecen actividades sin costo y pensadas para públicos diversos, desde quienes quieren una visita breve hasta familias que buscan una tarde completa de historia, talleres , juegos y música.

Para quienes prefieren una experiencia guiada, el Museo Histórico Nacional ofrece paseos por sus exhibiciones “Tiempo de Revolución” y “Tiempo de Provincias”.

De acuerdo con el comunicado oficial del museo, hay turnos en inglés los miércoles, jueves y viernes a las 12; y recorridos en español esos mismos días a las 14 y a las 16. Los sábados se suman opciones a las 11.30, 14 y 17.

Los más chicos van a poder jugar y dibujar en el Museo Histórico Nacional.

Además, el domingo 25 de enero hay un recorrido especial por la Reserva Patrimonial, una visita “detrás de escena” con cupo muy limitado (10 personas) y entrada por orden de llegada, a las 14.30 y 16.30.

Talleres para los más chicos

Las vacaciones también se viven con propuestas divertidas para los niños, niñas y adolescentes que quieran hacer algo distinto en la Ciudad. En ese marco, “Estación de juegos siglo XX” invita a jugar en familia mientras aparecen historias sobre cómo se viajaba y cómo se comunicaba la gente en el siglo pasado. La actividad tendrá lugar los miércoles 14, 21 y 28 de enero a las 15 desde el hall de ingreso. Esta propuesta está recomendada desde los 5 años con una persona adulta acompañante, sin inscripción previa y sin suspensión por lluvia.

Recorridoparticipativo, Museo Histórico Nacional Así es el recorrido participativo del Museo Histórico Nacional. Museo Histórico Nacional

Los jueves 15, 22 y 29, también a las 15, llega “Mi libro acordeón”: un taller que toma fotos e imágenes de la muestra “Tiempo de Multitudes” para crear un pequeño leporello hecho por cada participante.

En tanto, los viernes 16, 23 y 30 a las 15 se propone “Quién es quién en la Historia”, un juego para adivinar personajes y acercarse a figuras clave a partir de retratos y piezas del museo.

Para completar la agenda infantil, los sábados 17, 24 y 31 a las 15 se realizará el recorrido participativo “Paso el tiempo y me divierto”, pensado para los más chicos.

diseno con sellos Una de las propuestas del Museo Histórico Nacional para el verano en la Ciudad es el taller de diseño con sellos. Museo Histórico Nacional

Moda solidaria en el Museo del Traje

Este mes, la Colección del Traje Argentino suma dos encuentros para los fanáticos de la moda. El sábado 17 a las 16 se realizará el “Mix & Match”, un taller de sellos y combinaciones para armar una mini “colección” propia. Para esta actividad, desde la institución sugieren llevar retazos, tijeras y pegamento para tela.

Asimismo, el domingo 25 a las 16 se realizará “Un cuadradito abriga”, una tarde de tejido con Hombres Tejedores para colaborar con mantas solidarias.