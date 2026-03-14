Florencio Varela: rescataron a 13 chicos que sufrían explotación laboral en un hogar infantil

Trece chicos fueron rescatados de un presunto hogar infantil en el partido bonaerense de Florencio Varela , donde, según la investigación judicial, vivían en condiciones extremas de abandono, violencia y explotación laboral . El caso salió a la luz tras una investigación impulsada por la Fiscalía N°8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo.

De acuerdo con fuentes policiales, los menores eran obligados a realizar tareas pesadas y peligrosas, impropias para su edad. Entre otras actividades, debían preparar cemento, cargar piedras y maderas, cortar cañas con machetes para armar cercos y realizar trabajos de albañilería dentro del predio.

Además, los chicos tenían que limpiar el lugar y hacerse cargo del cuidado de animales. Según la investigación, debían retirar con carretillas las heces y desperdicios de 31 perros y dos caballos, alimentarlos y mantener las instalaciones, muchas veces sin supervisión adulta adecuadas.

Las jornadas laborales se extendían durante largas horas, incluso hasta la medianoche y bajo condiciones climáticas adversas. Las fuentes indicaron que, si alguno se negaba a cumplir con las tareas, podía ser castigado con la privación de alimentos o expulsado al exterior durante la noche o en jornadas de frío. También se registraron episodios de violencia física con golpes y objetos contundentes.

Los investigadores detectaron además un cuadro de hacinamiento, falta de higiene y alimentación deficiente. En algunos casos, los chicos dormían junto a perros y eran obligados a continuar trabajando aun cuando se encontraban enfermos, sin recibir atención médica.

La causa también reveló que los menores tenían restringido el contacto con vecinos o personas externas para evitar que contaran lo que ocurría dentro del predio. Tampoco asistían con regularidad a la escuela, lo que implicaba una grave vulneración de sus derechos a la educación y a la salud.

Bajo investigación

En el marco del expediente, dos funcionarios de organismos de Niñez de la zona oeste quedaron bajo investigación por presuntamente haber intentado encubrir la situación. Según la pesquisa, habrían filtrado información reservada sobre medidas judiciales para advertir a las principales imputadas y permitir que el lugar fuera acondicionado antes de un allanamiento.

Durante los operativos ordenados por la Justicia se realizaron múltiples allanamientos en el establecimiento y en domicilios vinculados a los funcionarios investigados. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, un disco rígido y documentación considerada clave para el avance de la causa.

Los operativos fueron realizados por personal del área de Cibercrimen contra las Infancias y delitos vinculados a la trata de personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad.