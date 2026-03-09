Cuatro de cada diez chicos tienen sobrepeso: el rol de las escuelas para cambiar hábitos

En Argentina, cuatro de cada diez chicos en edad escolar tienen sobrepeso . En concreto, entre la población de 5 a 17 años, el 41,1% presenta esta condición: un 20,7% tiene sobrepeso y un 20,4% obesidad.

Según la última Encuesta Nacional Argentina de Nutrición y Salud (2019), los niños, niñas y adolescentes consumen un 40% más de bebidas azucaradas, el doble de productos de pastelería o de copetín y el triple de golosinas en comparación con los adultos.

Esta tendencia también fue confirmada por la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC Argentina), que a fines de enero advirtió que el consumo de azúcares añadidos en el país supera ampliamente lo recomendado y proviene, en su mayoría, de alimentos ultraprocesados. Mientras el consumo diario sugerido es de 25 gramos, en niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años alcanza los 74,5 gramos diarios. De ese total, casi el 70% proviene de productos ultraprocesados, como galletitas, cereales de desayuno y golosinas.

Las dietas de los niños y adolescentes están saturadas de alimentos y bebidas poco saludables, incluidos alimentos ultraprocesados.

En este contexto, avanzar con políticas públicas que promuevan una alimentación más saludable se vuelve prioritario. Y, dado el tiempo que los estudiantes pasan diariamente en las instituciones educativas, los entornos escolares aparecen como espacios clave para impulsar ese cambio.

Combatir el exceso de peso en niños, niñas y adolescentes es una prioridad. Gustavo Chimino , responsable del Programa Provincial de Obesidad en Mendoza, aseguró que las escuelas tienen un rol fundamental, casi a la par de las familias.

"La mayoría de las personas que tienen algún exceso de peso se debe a que comen muy mal y tienen que cambiar hábitos, o no se mueven y tienen que hacer actividad física. Pero si bien estos dos factores contribuyen a que una persona suba de peso, no son los únicos", explicó el funcionario en diálogo con MDZ Radio.

Y agregó: "La escuela tiene un rol fundamental, casi tan fundamental como la familia. En Mendoza trabajamos constantemente con las escuelas primarias y secundarias. Más allá de la merienda saludable, tratamos de que los kioscos en las escuelas también tengan alimentación saludable".

En 2025, Mendoza implementó un nuevo régimen de meriendas escolares; el objetivo fue desplazar los productos ultraprocesados por alimentos nutritivos. De un vaso de té con una tortita o una factura se pasó a una taza de leche con cacao con un pan con queso y una fruta.

El cambio fue efectivo: en 2026 sumaron más escuelas con meriendas saludables. El año pasado eran cerca de 1.350 - 1.430 instituciones educativas, y ahora se está por llegar a las 1.500 en toda la provincia.

Qué comen los chicos en las escuelas de Mendoza

Tras la implementación de la merienda saludable, la Dirección General de Escuelas (DGE) realizó una encuesta para conocer el impacto del cambio. Roxana Cabrera, directora de Alimentación Escolar, comentó que el yogurt bebible, la magdalena y una fruta, fueron los más elegidos.

"Tratamos de hacer una redistribución estratégica para que el chico disfrute y pueda comer con gusto. Buscamos bajar el azúcar y que los panificados sean de panadería, sacando los ultraprocesados. Queremos llegar a más chicos", dijo a MDZ Radio la funcionaria.

Saludables galletas de avena y miel..jpg Leche y galletas de vainilla, avena o miel de panadería forman parte de la merienda que da la DGE. Shutterstock

La merienda escolar llega actualmente a cerca de 1.500 instituciones educativas de Mendoza, entre jardines y escuelas primarias y secundarias. Los alimentos que conforman la merienda son los siguientes:

Merienda jardín: infusión (yerbeado/té), yogurt bebible, magdalena de panadería sin sellos, bollo de pan, queso blando, fruta.

Merienda Primaria y Secundaria: infusión (yerbeado/té), leche en polvo con cacao, bollo de pan, queso blando, galletas de vainilla, avena o miel de panadería, magdalena sin sellos, fruta de estación.

Sin embargo, la lucha no es sencilla. El rol de las familias y de los directivos también es fundamental. "Las directoras y las maestras cumplen un rol fundamental, pero no podemos dejar de lado a los papás. A su vez, trabajamos con los kioscos de las escuelas para sacar los sellos, pero después tenemos los kioscos que están enfrente o a dos cuadras", aportó Cabrera.

Recomendaciones para hábitos saludables

Lorena Narpe, nutricionista (Mat. 708), recordó que la obesidad es una enfermedad, condicionada por diversos factores: "No podemos solamente hablar de alimentación. También está bueno acordarnos que los chicos van a comer lo que los padres compren, lo que haya en casa, en el entorno más cercano".

Por esto, recomendó en primer lugar fomentar el consumo de agua y reducir el de bebidas azucaradas. A esto, le sumó un mayor consumo de frutas y verduras, y menos paquetes (ultraprocesados); es decir, más alimentos reales.

Por su parte, Cabrera insistió en involucrar a todos los actores que forman la comunidad educativa para alcanzar el éxito: "Desde el celador, hasta el chico del kiosco, mamá, papá, el hermano que está en el grado superior, docentes. Porque de nada sirve decir que hoy se va a tomar agua si el chico después lleva en su mochila un juguito o puede comprar en la escuela el juguito congelado", señaló.