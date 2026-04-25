Pronóstico en Mendoza: domingo ventoso y con descenso de temperatura

El pronóstico indica que el domingo en Mendoza habrá presencia de viento sur durante casi toda la jornada, lo que provocará que baje la temperatura con respecto al sábado.

El pronóstico para este domingo 26 de abril en Mendoza anticipa una jornada marcada por nubosidad variable, vientos moderados del sector sur y un descenso de la temperatura con respecto al día sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Este día otoñal presentará una temperatura máxima de 16° y una mínima de 10°.

El tiempo para este domingo De acuerdo al reporte meteorológico, durante la mañana se espera ingreso de viento del sector sur, el cual tendrá intensidad moderada a fuerte, con ráfagas que pueden llegar a alcanzar los 45 km/h. Este fenómeno comenzará a afectar la zona del sur provincial entre las 7 y 8, y se extenderá al Este y el Gran Mendoza alrededor de las 10. Esta situación se mantendrá durante casi toda la jornada.

En la zona de cordillera, el organismo provincial prevé cielo despejado, sin fenómenos destacados.