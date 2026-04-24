Mendoza tendrá un viernes agradable y con ascenso de la temperatura
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con tiempo bueno y una máxima que llegará a 25°.
El viernes Mendoza tendrá una jornada primaveral, con buenas condiciones de tiempo y una tarde más soleada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por el ascenso de la temperatura y por un cielo mayormente despejado en buena parte de la provincia.
La máxima será de 25° y la mínima de 12°, con vientos del noreste. En la cordillera, además, se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin cambios importantes.
Será, en definitiva, un viernes de tiempo bueno en Mendoza, con condiciones estables y con un leve repunte térmico antes de un fin de semana que empezará a mostrar otro comportamiento.
El tiempo para el fin de semana en Mendoza
Para el sábado se anticipa un descenso de la temperatura, con una máxima de 21° y precipitaciones aisladas, mientras que el domingo la baja seguirá y la máxima apenas llegará a 18°.