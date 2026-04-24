Mendoza tendrá un viernes agradable y con ascenso de la temperatura

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con tiempo bueno y una máxima que llegará a 25°.

El pronóstico para Mendoza muestra un viernes con 25° de máxima y poca nubosidad en gran parte de la provincia.

El viernes Mendoza tendrá una jornada primaveral, con buenas condiciones de tiempo y una tarde más soleada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por el ascenso de la temperatura y por un cielo mayormente despejado en buena parte de la provincia.

La máxima será de 25° y la mínima de 12°, con vientos del noreste. En la cordillera, además, se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin cambios importantes.

condor monumento acceso este (4) Según el pronóstico, el viernes en Mendoza estará marcado por el ascenso de la temperatura y por vientos que rotarán al sur. Alf Ponce Mercado / MDZ

Será, en definitiva, un viernes de tiempo bueno en Mendoza, con condiciones estables y con un leve repunte térmico antes de un fin de semana que empezará a mostrar otro comportamiento.