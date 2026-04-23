Atención: cortes de luz en siete departamentos de Mendoza este viernes
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 24 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para el viernes 24/4
Ciudad
- Entre calles Avelino Maure, Coronel Rodríguez, Tiburcio Benegas, Juan de Dios Videla y Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Félix Suárez, entre Proyectada G156 y Fourcade. En el barrio Costa Esperanza II y zonas aledañas; Bermejo. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Mitre, entre Nueva Mayorga y Molina. En calles Castro Barros y Crucero General Belgrano, hacia el norte de Mitre y adyacencias; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Bruno Morón, Urquiza, Carril Gómez y Vila. En calle Bruno Morón, hacia el oeste de Urquiza. En el Carril Gómez, entre calles Cirilo Torán y Urquiza. En calle Urquiza, entre Pedro del Castillo y Carril Gómez. En calle Julio Argentino Roca, entre Fernández Peláez y Nueva Mayorga. En calles Arancibia, Rodríguez, Las Heras, Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Olascoaga, entre Buenos Aires y Humberto Primo. En calle Humberto Primo, entre Víctor Hugo y Reconquista. En calle Reconquista, hacia el norte de Humberto Primo. En calle Las Carpas, entre Humberto Primo y 9 de Julio. En el barrio Obreros Rurales y zonas aledañas; La Primavera. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle N°8, entre calles “C” y El Álamo; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles San Lorenzo, Asistente Ubillas, Las Heras y Almirante Brown. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°92 (Las Rosas), entre calles Reina y Bombal Sur. En el callejón Ruano y en calle Reina; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle Cangallo, entre Cornú y El Libertador, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Pedro Vargas, entre Uruguay y Florida, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Chalet Sin Techo, entre Zabatieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 9.30 a 13.30 h.