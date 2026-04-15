Atención: en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este jueves
Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 16 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 16/4
Ciudad
- En calles Cerro Bodeguita y Cerro 7 Colores; barrio Dalvian. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- En calle Mitre, entre Bandera de Los Andes y Patricias Mendocinas. En calle Saavedra, entre Mitre y Allayme. En calle Beltrán, entre Bandera de Los Andes y Saavedra. En calle Diego Márquez, entre Saavedra y Pringles, y zonas aledañas; San José. De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
- Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones, Dr. Moreno y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.
Luján
- En calles Embalse Potrerillos y Cañadón Amarillo y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Proyectadas V272 y V271. En calle Arce; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Pellegrina, hacia el oeste de Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 17.30 h.
Tunuyán
- En calle San Pablo, entre finca Zuccardi (San Pablo) y el cruce del Río Las Tunas, Los Árboles. De 9.00 a 12.30 h.
San Carlos
- En calle Muzaber, entre Aguirre y Moronta; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En calle Chalet Sin Techo, entre Sabatieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Costa de las Vías, El Salto, Las Vírgenes y Zardini; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Mariano Moreno, Avellaneda, Sarmiento y San José; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.