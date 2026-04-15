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Atención: en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este jueves

Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 16 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

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Cortes de luz programados para este jueves 16/4

Ciudad

  • En calles Cerro Bodeguita y Cerro 7 Colores; barrio Dalvian. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

  • En calle Mitre, entre Bandera de Los Andes y Patricias Mendocinas. En calle Saavedra, entre Mitre y Allayme. En calle Beltrán, entre Bandera de Los Andes y Saavedra. En calle Diego Márquez, entre Saavedra y Pringles, y zonas aledañas; San José. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones, Dr. Moreno y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

  • En calles Embalse Potrerillos y Cañadón Amarillo y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Proyectadas V272 y V271. En calle Arce; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • En calle Pellegrina, hacia el oeste de Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 17.30 h.

Tunuyán

  • En calle San Pablo, entre finca Zuccardi (San Pablo) y el cruce del Río Las Tunas, Los Árboles. De 9.00 a 12.30 h.

San Carlos

  • En calle Muzaber, entre Aguirre y Moronta; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • En calle Chalet Sin Techo, entre Sabatieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Costa de las Vías, El Salto, Las Vírgenes y Zardini; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Mariano Moreno, Avellaneda, Sarmiento y San José; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.

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