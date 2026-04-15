Anses: cuánto aumentarán las jubilaciones tras la publicación de la inflación

ANSES: las jubilaciones y pensiones subirán en mayo tras el dato de inflación de marzo

Luego de que se conociera el último dato de inflación, las jubilaciones y pensiones que paga la Anses volverán a actualizarse en mayo de 2026. El incremento estará en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como lo establece el actual esquema de movilidad vigente. Los montos oficiales.

De acuerdo con el dato informado por el INDEC, la inflación de marzo se ubicó en torno al 3,4%, por lo que ese será el porcentaje aproximado de aumento que recibirán los haberes previsionales el próximo mes.

Desde 2024, el sistema previsional argentino se ajusta de forma mensual según la inflación registrada dos meses antes. Es decir, los aumentos de mayo reflejan el IPC de marzo.

Este mecanismo reemplazó la fórmula anterior y busca que los haberes no pierdan tanto frente a la suba de precios, aunque en la práctica los ingresos vienen mostrando un deterioro en términos reales.

Con una inflación cercana al 3,4%, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrían un aumento en ese mismo rango en mayo.

anses Anses. Shutterstock

Esto implicaría una suba levemente superior a la de abril, cuando los haberes crecieron un 2,9% en base a la inflación de febrero.

Cuánto cobrarían los jubilados

Si se toma como referencia la jubilación mínima de abril —que se ubicó en alrededor de $380.319 sin bono—, el haber base podría superar los $390.000 en mayo con el nuevo ajuste.

A ese monto se le sumaría el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene congelado desde 2024, lo que llevaría el ingreso total de los jubilados que cobran la mínima a una cifra cercana o superior a los $460.000.

El bono sigue siendo una herramienta clave para sostener los ingresos más bajos, aunque su falta de actualización implica una pérdida frente a la inflación. Actualmente, este refuerzo representa una porción cada vez menor del ingreso total de los jubilados.

El aumento de mayo se da en un escenario de aceleración inflacionaria. En marzo, el IPC registró una suba del 3,4%, acumulando varios meses consecutivos de incremento en el ritmo de los precios.